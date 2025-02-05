El Salvador'dan ABD'ye suçlu göçmen teklifi: Para karşılığında hapsedecek

Görüşmede Bukele, "Suçlu yasa dışı göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etme ve hapsetme teklifinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede "yasa dışı göç dalgasının" ele alındığı belirtilen açıklamada, birçok anlaşma sağlandığı kaydedildi. Açıklamada Bukele'nin, ABD'de bulunan El Salvadorlu "MS-13 çetesi" mensubu yasa dışı göçmenleri geri almayı kabul ettiği belirtildi. Bukele'nin, Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesi mensupları da dahil olmak üzere "suçlu yasa dışı göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etme ve hapsetme teklifinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "(Bukele) ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tehlikeli Amerikalı suçluları kendi hapishanelerinde barındırmayı teklif etti" ifadesi yer aldı.

Söz konusu duruma ilişkin Bukele, "Bu, tarihsel olarak daha önce benzeri görülmemiş, sadece Amerika Birleşik Devletleri ile El Salvador arasındaki ilişkilerde değil, sanırım tüm Latin Amerika için de çok daha büyük bir anlaşma. (Donald Trump) Sempatimizi gizlemiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasına da değinen Bukele, bunun "doğru bir karar" olduğunu belirtti. Bir zamanlar El Salvador'u rehin alan seri katiller, uyuşturucu satıcıları, çeteciler ile dolan ve "Modern dünyanın toplama kampı" olarak bilinen hapishaneler, kötü şartları ile nam saldı. 2024 yılında son açıklanan verilere göre cezaevinin mahkum nüfusu yaklaşık 14 bin 532. Mega hapishanenin kapasitesinin 40 bin mahkumu ağırlayacak kadar olduğu biliniyor.