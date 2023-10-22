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Dünya

Eli kanlı İsrail ordusu basın mensuplarını da hedef alıyor: 18 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

15:16 . 22/10/2023 Pazar
AA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi

Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Serrac'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı.

Serrac'ın eşi Şuruk el-Ayle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin, İsrail'in Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.


İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.


İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 21 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.


Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.





#gazze
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#Gazeteci
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