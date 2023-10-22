Eli kanlı İsrail ordusu basın mensuplarını da hedef alıyor: 18 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki ağır insani durumu düşündüğünü ve kilise ile hastanenin vurulmasının kendisine acı verdiğini söyleyen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ''Dünyadaki her savaş, bir yenilgidir. Kardeşliğin yok edilmesidir. Kardeşlerim, durun." diye konuştu.