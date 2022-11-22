Dünya Elmas işlemeli altın saati ve kravat iğnesiyle gömülmüştü Mezarın içinden çaldılar
ASYA

Elmas işlemeli altın saati ve kravat iğnesiyle gömülmüştü: Mezarın içinden çaldılar

Polonya’da hırsızlar elmas işlemeli altın saati ve altın kravat iğnesiyle gömülen bir adamın mezarını açarak, 47 bin zloti (yaklaşık 10 bin euro) değerindeki saatle kravat iğnesini çaldı.

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Haber Merkezi İHA
Elmas işlemeli altın saati ve kravat iğnesiyle gömülmüştü: Mezarın içinden çaldılar
Elmas işlemeli altın saati ve kravat iğnesiyle gömülmüştü

Polonya’nın Lodz kentindeki bir mezarlıkta ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden bir kişi ailesinin isteğiyle 40 bin zloti değerindeki elmas işlemeli altın saati ve 7 bin zloti değerindeki elmas işlemeli altın kravat iğnesiyle gömüldü.


Aile, mezar taşının kaldırılarak söz konusu değerli eşyaların çalındığını fark etmesinin ardından polise başvurdu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, aile ise hırsızı ihbar edene 30 bin (yaklaşık 6 bin 400 euro) zloti ödül vereceğini açıkladı.



Polonya yasalarına göre mezar hırsızları 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 108 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 210 dönümlük alandaki kazı çalışmaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında yürütülüyor.
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UNESCOnun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı niteliğini taşıyan alandaki kazı çalışmalarında, hem daha önce ortaya çıkarılan mezarlar restore ediliyor hem de yenileri ortaya çıkarılıyor.
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Alanında uzman akademisyenlerin de yer aldığı kazılarda bu yıl 40ı çocuk 108 mezar gün yüzüne yeni çıkarıldı. Mezarların üzerindeki kitabe ve süslemelerin çözümlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Dr. Öğretim Üyesi Kulaz, Selçuklu Meydan Mezarlığındaki kazı çalışmalarında önemli bulguların ortaya çıkarıldığını söyledi.
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Bu yıl ağırlıklı olarak Rus işgali sırasında açıldığı değerlendirilen ve mezarlığın ortasından geçen yoldaki tahribatı gidermeye yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Kulaz, şöyle konuştu:
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Burada 20 dönümlük arazinin dolgu toprağını alarak rehabilite çalışması gerçekleştirdik. 3 aşamalı bir çalışmamız var. İlk etapta yüzdeki dolgu toprağı alarak mezar taşlarını ortaya çıkarmak ve kırık dökük varsa tespit etmek, ikinci aşamada bunları restorasyona tabi tutmak, üçüncü aşamamızı da peyzaj çalışması oluşturuyor. İlk aşamayı bitirdik. Bütün dolgu toprağı alarak alanı temizledik. Türk Tarih Kurumunun projesi kapsamında da mezarlıkta çalıştığımız başka bir alan var. Önceden acil müdahale edilmesi gereken alanları tespit etmiştik. Bu proje çerçevesinde mezarlıktaki sekizgen türbe olarak isimlendirdiğimiz yapının etrafında çalışma yaptık. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanın zemindeki toprağını alarak düzenlemeye gittik.
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Her bir mezar taşı çok kıymetliMezarlıkta çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Kulaz, şu bilgileri paylaştı:
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2022 kazılarında 310 mezar taşını restorasyona tabi tuttuk. Bunun 108i yeni bulunan mezarlardır. Restore ettiğimiz bu mezar taşlarını daha uzun ömürlü hale getirmeye çalıştık. Bütün mezar taşlarında süsleme ya da yazı bulunmuyor. Bazıları nitelikli, bazıları da sade bırakılmış. Süslemeli ve kitabeli mezar taşlarının epigrafik çözümlemelerini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalarda ortaya çıkarılan yeni mezarlardan yaklaşık 40ının çocuk mezarı olduğunu tespit ettik. Her mezar taşı tarihe ışık tutan belgedir. Bunları Anadolunun tapu kayıtları olarak değerlendiriyoruz. Onun için taşların her biri çok kıymetli. Temel amacımız bu tarihi belgeleri uzun ömürlü kılmak, sonraki nesillere daha sağlam, kalıcı, okunabilir ve değerlendirilebilir şekilde aktarmak. Bunun için çabalıyoruz. Her bir taşın kıymeti çok fazla olduğu için çalışmalarımızı o bilinçle sürdürüyoruz.
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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 108 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda devam eden kazılarda yeni ortaya çıkarılan 108 mezardaki süsleme ve kitabelerin çözümlemeleri yapılıyor.

Mezarlıkta dehşeti yaşadı: Bu anı hayatı boyunca unutamayacak
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fahri Korutürk Caddesi Ahmet Paşa Mezarlığında meydana geldi.
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İddiaya göre, mahalleli şüpheli hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri E.İ.A. (21) isimli şahsı bir süre takip etti.
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Vatandaşlar mezarlıkta buldukları genci görür görmez dövmeye başladı.
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Kavgayı gören bekçiler duruma müdahale ederken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı.
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Başından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan E.İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.
Mezarlıkta dehşeti yaşadı: Bu anı hayatı boyunca unutamayacak
Bursa'da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi. Başından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan E.İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.


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