Elon Musk X'teki erişim sorunu için o ülkeyi adres gösterdi

Sosyal medya platformu X'te gün boyu yaşanan erişim sorununa ilişkin Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Daha önce güçlü bir siber saldırı yapıldığını ve bunun bir ülkeden yapılmış olabileceğini ifade eden Musk, bu kez adres gösterdi. Ne olduğundan "tamamen emin olmadıklarına" işaret eden Musk, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.
Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu.
"Ukrayna kaynaklı siber saldırı"
Öte yandan Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.
Musk siber saldırı olduğunu söylemişti
Söz konusu kesinti New York yerel saatiyle sabah 06.30 civarında başlamıştı.
X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyleyen Musk, "Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." ifadelerini kullanmıştı.