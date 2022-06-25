Dünya Elon Musktan ABDye nüfus uyarısı Sonunuz Japonya gibi olabilir
AMERİKA

Elon Musk'tan ABD'ye nüfus uyarısı: Sonunuz Japonya gibi olabilir

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk ABD'de düşen doğurganlık oranları nedeniyle ülkeyi uyardı ve eğer bu düşüklük devam ederse ABD'nin sonunun Japonya gibi olacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Musktan ABDye nüfus uyarısı: Sonunuz Japonya gibi olabilir
Elon Musk

Elon Musk cuma günü Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve ABD'nin doğurganlık oranının 50 yıldır düşük seviyelerde olduğunu belirtti.

Geçen yıl Japonya, azalan doğurganlık oranları ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle nüfusu 600.000'den fazla azaldı ve Musk'a göre, Japonya potansiyel olarak yok olabilir.

Musk uzun zamandır dünya genelinde nüfusun azalmasını önlemek için ailelerin daha fazla çocuğa sahip olması gerektiğini söylüyor ve bu konuda da ABD'yi uyardı.

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