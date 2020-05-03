Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Emir köşeye sıkıştı Sudan ve Çad üzerinde paralı asker arayışına başladı
ORTADOĞU

Emir köşeye sıkıştı: Sudan ve Çad üzerinde paralı asker arayışına başladı

Libya’da darbeci Hafter’in Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden hiç beklemediği darbeler alması en büyük hamisi BAE’yi de zor durumda bıraktı. BAE Veliaht Prensi Zayed, aşiret desteğini kaybeden Hafter için Sudan-Çad hattında paralı asker arayışına girdi. El Cezire, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed’in geçen hafta Hartum’a gittiğini ortaya çıkarmıştı. Libya medyasındaki haberlere göre Zayed, Sudanlı komutan Hamdan Dagalo’dan 2 tugay asker sözü aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın imzalandığı 27 Kasım 2019 tarihinden beri sahada sürekli mevzi kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve darbeci Halife Hafter, son 1 aydır adeta can çekişmeye başladı. Türkiye sağladığı hava savunma ve SİHA desteği ile Hafter işgali altındaki yaklaşık 4 bin kilometre alan Ulusralararası Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolüne geçti. 27 Kasım’dan önce Trablus merkezine 7 kilometre uzaklığa kadar sokulan Hafter güçleri, bugün kalesi durumundaki yerleri savunamaz hale geldi. Tarablus’a saldırı ve lojistik aktarımında kullandığı Vatiye Üssü’den bile kayıpsız çekilmenin planlarını yapıyor.

BAE Veliaht Prensi Zayed

PANİK TRAFİĞİ BAŞLADI

Hafter ve BAE, UMH’ye karşı savaşacak asker bulmakta da zorluk çekmeye başladı. Bölgedeki güçlü aşiretlerin desteğini çekmesi Hafter ve BAE’yi farklı arayışlara yöneltti. Katar merkezli El Cezire’nin haberine göre geçtiğimiz hafta salı günü Manchester City futbol takımının logosunu taşıyan A6-BND numarasını taşıyan bir BAE uçağı Sudan’ın başkenti Hartum’a gizli bir ziyaret düzenledi. Uçakta bulunan BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed başkanlığındaki heyet, burada 5 saat süren bir görüşme yaptıktan sonra Abu Dabi’ye döndü. Korona dolayısıyla kapalı olan havaalanına aynı saatlerde Yemen’den de özel bir uçak inerek görüşmelere katıldı. Ziyarette, BAE heyeti, Hafter’e destek için Sudan’dan asker istedi. Bir ziyaret de cumartesi günü gerçekleşti. BAE heyetini taşıyan GALX isimli bir uçak Hartum Havalimanı’na indi. Duabi Havaalanı’ndan kalkan uçak Hartum’da iki saat kaldıktan sonra Çad Cumhuriyeti’ne gitti.

SUDAN 2 TUGAY ASKER VERECEK

Libya basınında sır ziyaretlerin içeriği ile ilgili daha detaylı bilgiler verildi. BAE’li yetkililerin Hartum da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Kodmutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmede BAE heyeti, güçlerini Libya’ya göndermeleri karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek gönderme sözü verdi. Dagalo da Libya’ya 2 tugay asker göndermeyi kabul etti.

BAE karşıtı isyan büyüyor

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, 26 Nisan’da Yemen’in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.


  • Ortadoğu’daki neredeyse tüm karışıklıkların arkasından çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik tepkiler giderek artıyor. Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, Twitter’daki hesabından, Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve destekçisi BAE’nin ülkede yaptıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eryani, ayrılıkçı GGK’ye destek veren BAE’ye işaret ederek, bazı ülkelerin Yemen’deki savaşı kendi savaşları olarak gördüğünü ancak bazılarının ise yaptıklarıyla kendilerini utanç verici bir rezilliğin içine düşürdüklerini söyledi. Eryani, “Kendi küçük ve acil çıkarları için büyük Yemen’den bir parça bölebilecek kadar Yemenlilerde bir acziyet olduğunu düşünen kimse ahmaktır.” dedi.
  • PARALI TROLLERİN YENİ HEDEFİ FAS
  • Öte yandan Faslı uzmanlar ise, Fas’ın, Katar’a uygulanan abluka, Yemen ve Libya’daki krizlerde sergilediği tutumlar nedeniyle BAE’nin hedefi haline geldiğini ifade ediyor. Uzmanlar, BAE’nin sosyal medyadaki troller aracılığıyla her türlü meseleye dair Fas hakkında propagandaya başvurduğunu ve ülkeyi bu şekilde hedef tahtasına oturttuğuna dikkati çekiyor. BAE’nin, söz konusu propagandasının son örneği ise Fas’ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde görüldü. Abu Dabi yönetimi tarafından görevlendirildiği ifade edilen troller, son zamanlarda Fas hükümeti ve Başbakan Sadeddin el-Osmani’yi Kovid-19’la mücadelede başarısız olmakla, vatandaşların ihtiyacını karşılamamakla suçladı. Bunun üzerine Faslı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler de “Osmani’ye teşekkür” etiketiyle kampanya başlattı.

Kan tüccarları: Ateşkesi bozmaya karşılık 3 milyar dolar!
DÜNYA
Kan tüccarları: Ateşkesi bozmaya karşılık 3 milyar dolar!

Abone Ol Google News
İnandık ve yaptık

İnandık ve yaptık

​Pandemi sürecindeki yerli atak ile biz biz yetiyoruz.
Sapkınlığı meşrulaştırma!

Sapkınlığı meşrulaştırma!

​Yirmi sekiz STK, Ankara Barosu için imza kampanyası başlattı.
Gazeteciolmak istiyordu

Gazeteci
olmak istiyordu

​Çocuğumun dağa kaçırılmasından HDP sorumlu.
Emir<br>köşeye sıkıştı

Emir
köşeye sıkıştı

​Sudan ve Çad üzerinde paralı asker arayışına başladı.
Ulusal güvenliğin<br>başı sağlık

Ulusal güvenliğin
başı sağlık

Z Raporu'nun mayıs sayısı bayilerde.
Yöresel ürün<br>dijital pazarda

Yöresel ürün
dijital pazarda

​Küçük çiftçilere de pazara açılma imkanı sağlıyor.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
Telafi<br>eğitimi 5 hafta

Telafi
eğitimi 5 hafta

​4 haftası haziranda, kalan 1 hafta ise eylülde olacak.
Titiz bakım şart

Titiz bakım şart

Minik savaşçılar olan prematüre bebekler için enfeksiyon riski.
Bu yoldan dönmeyeceğiz

Bu yoldan dönmeyeceğiz

​AK Parti'ye dönüşünün üçüncü yılında duygusal paylaşım.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Tek tek sildiler

Tek tek sildiler

​Vuhan laboratuvarı fotoğrafları örtbas etti.
Günlük 5 bin<br>test üretecekler

Günlük 5 bin
test üretecekler

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.
Kolundaki iz<br>dikkat çekti

Kolundaki iz
dikkat çekti

Kim Jong-Un hakkında ilginç iddia.
Şehidimiz var

Şehidimiz var

​Bitlis'te çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.