Emir köşeye sıkıştı: Sudan ve Çad üzerinde paralı asker arayışına başladı

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın imzalandığı 27 Kasım 2019 tarihinden beri sahada sürekli mevzi kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve darbeci Halife Hafter, son 1 aydır adeta can çekişmeye başladı. Türkiye sağladığı hava savunma ve SİHA desteği ile Hafter işgali altındaki yaklaşık 4 bin kilometre alan Ulusralararası Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolüne geçti. 27 Kasım’dan önce Trablus merkezine 7 kilometre uzaklığa kadar sokulan Hafter güçleri, bugün kalesi durumundaki yerleri savunamaz hale geldi. Tarablus’a saldırı ve lojistik aktarımında kullandığı Vatiye Üssü’den bile kayıpsız çekilmenin planlarını yapıyor.

BAE Veliaht Prensi Zayed

PANİK TRAFİĞİ BAŞLADI

Hafter ve BAE, UMH’ye karşı savaşacak asker bulmakta da zorluk çekmeye başladı. Bölgedeki güçlü aşiretlerin desteğini çekmesi Hafter ve BAE’yi farklı arayışlara yöneltti. Katar merkezli El Cezire’nin haberine göre geçtiğimiz hafta salı günü Manchester City futbol takımının logosunu taşıyan A6-BND numarasını taşıyan bir BAE uçağı Sudan’ın başkenti Hartum’a gizli bir ziyaret düzenledi. Uçakta bulunan BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed başkanlığındaki heyet, burada 5 saat süren bir görüşme yaptıktan sonra Abu Dabi’ye döndü. Korona dolayısıyla kapalı olan havaalanına aynı saatlerde Yemen’den de özel bir uçak inerek görüşmelere katıldı. Ziyarette, BAE heyeti, Hafter’e destek için Sudan’dan asker istedi. Bir ziyaret de cumartesi günü gerçekleşti. BAE heyetini taşıyan GALX isimli bir uçak Hartum Havalimanı’na indi. Duabi Havaalanı’ndan kalkan uçak Hartum’da iki saat kaldıktan sonra Çad Cumhuriyeti’ne gitti.

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SUDAN 2 TUGAY ASKER VERECEK

Libya basınında sır ziyaretlerin içeriği ile ilgili daha detaylı bilgiler verildi. BAE’li yetkililerin Hartum da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Kodmutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmede BAE heyeti, güçlerini Libya’ya göndermeleri karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek gönderme sözü verdi. Dagalo da Libya’ya 2 tugay asker göndermeyi kabul etti.

BAE karşıtı isyan büyüyor

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, 26 Nisan’da Yemen’in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.





Ortadoğu’daki neredeyse tüm karışıklıkların arkasından çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik tepkiler giderek artıyor. Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, Twitter’daki hesabından, Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve destekçisi BAE’nin ülkede yaptıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eryani, ayrılıkçı GGK’ye destek veren BAE’ye işaret ederek, bazı ülkelerin Yemen’deki savaşı kendi savaşları olarak gördüğünü ancak bazılarının ise yaptıklarıyla kendilerini utanç verici bir rezilliğin içine düşürdüklerini söyledi. Eryani, “Kendi küçük ve acil çıkarları için büyük Yemen’den bir parça bölebilecek kadar Yemenlilerde bir acziyet olduğunu düşünen kimse ahmaktır.” dedi.

PARALI TROLLERİN YENİ HEDEFİ FAS

Öte yandan Faslı uzmanlar ise, Fas’ın, Katar’a uygulanan abluka, Yemen ve Libya’daki krizlerde sergilediği tutumlar nedeniyle BAE’nin hedefi haline geldiğini ifade ediyor. Uzmanlar, BAE’nin sosyal medyadaki troller aracılığıyla her türlü meseleye dair Fas hakkında propagandaya başvurduğunu ve ülkeyi bu şekilde hedef tahtasına oturttuğuna dikkati çekiyor. BAE’nin, söz konusu propagandasının son örneği ise Fas’ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde görüldü. Abu Dabi yönetimi tarafından görevlendirildiği ifade edilen troller, son zamanlarda Fas hükümeti ve Başbakan Sadeddin el-Osmani’yi Kovid-19’la mücadelede başarısız olmakla, vatandaşların ihtiyacını karşılamamakla suçladı. Bunun üzerine Faslı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler de “Osmani’ye teşekkür” etiketiyle kampanya başlattı.