Dünya Macronun Covid-19 sağlık kartı sosyal medyaya sızdı
AVRUPA

Macron’un Covid-19 sağlık kartı sosyal medyaya sızdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 13 Temmuz 2021’de Pfizer-BioNTech aşısını yaptırdığı bilgisinin yer aldığı ve karekod bulunan özel Covid-19 sağlık kartı sosyal medyada paylaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Emmanuel Macron’un sağlık kartı sosyal medyaya sızdı
Emmanuel Macron

Fransız Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar, sızdırılan karekodun Macron’a ait olduğunu teyit ederek gereken düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Karekoda ek olarak, kartta Macron’un 21 Aralık 1977 doğum tarihi bilgisi bulunuyor.

Öte yandan, Elysee Sarayı’na göre Macron 31 Mayıs’ta aşı vuruldu, ancak aşı veri aktarımındaki bir hatadan dolayı bir buçuk ay sonra kayda geçti.


Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğine dair bilgiler yer alıyor.

TIBBİ SİSTEMİN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILIYOR

Cumhurbaşkanı’nın verilerin sızdırılması, tıbbi sistemin güvenirliği sorgulanmasına yol açarak dolandırıcılık sorusunu gündeme getirdi. Sızdırılan karekodun devre dışı bırakılana kadar, yasa dışı şekilde zorunlu yerlerde kullanılma ihtimali bulunuyor. Covid-19 sağlık kartı yasası kapsamında, bir başkasının geçiş kartını kullanan kişi 750 euro, aynı kişi 15 gün içinde tekrar yakalanması halinde ise bin 500 euro ceza ödeyecek.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron halk tarafından yuhalandı
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a halk desteği anketlerde günden güne düşerken, Montpellier şehrindeki açılış protestoya sahne oldu. Şehre karakol açılışı için gelen Macron halk tarafından yuhalandı

18 yaşından büyük her Fransa vatandaşı için zorunlu olan Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.

Birkaç gün önce de Fransa Başbakanı Jean Castex’in sağlık kartı sızdırılmıştı.

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