En az 30 bin Mariupol sakini zorla Rusya'ya götürüldü

Geraşçenko, sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Buça ve Kiev'in diğer bölgelerinde sivillerin öldürülmesine ve Türkiye'nin Ukrayna'da savaşın bitmesi için gösterdiği gayrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Danışmanı Geraşçenko, Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Kiev bölgesinde 1000'e yakın sivilin cesedinin bulunduğunu söyledi.

Birçok kişinin de kayıp olduğunu vurgulayan Geraşçenko, "Kiev bölgesinde çok sayıda sivil öldü. Yüzlerce kaybolan kişi var, bir aydır kendilerine ulaşılamadığı için onlar da bir yerde Rus saldırganlar tarafından öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bölgede sivillere yönelik şiddet uygulanmasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Geraşçenko, şunları kaydetti:

"Ruslar, vatandaşlarımızı ayırmadan öldürdü. İnsanları kendi araçlarında öldürdüler. Ayrıca onların (Rusların) pozisyonlarını görebilen vatandaşlarımızı da ölürdüler. Onların bulundukları noktaları söylemesinler diye sırf bunun için insanları vurdular. Tüm bunlar, faşizm suçlarıdır. Putin, 21. yüzyılın Hitleri'dir."

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Geraşçenko, Buça'daki toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin yüzde 90'ında da kurşun veya bomba parçası izlerinin görüldüğünü aktararak "Birkaç kez otopsi çalışmalarına katıldım. 10 kişiden 9'u kurşun veya parça (bomba parçası) ile öldürülmüş" dedi.

Buça'da, sokaklarda cesetlerin ortaya çıktığını belirten Geraşçenko, "Buça'daki toplu mezarda 100 ceset bulundu. Buça'nın sokaklarında ise yanlış hatırlamıyorsam 28 ceset ortaya çıktı. Cesetler yerdeyken Ruslar her gün orada yürüyordu, Ukraynalıların cesetlerini görüyorlardı ve onların kaldırmasını bile düşünmediler" diye konuştu.

Geraşçenko, Rus ordusunun, bir ay boyunca işgal ettiği bazı bölgelerde ölen Rus askerlerine ait cesetleri geri çekilirken ülkelerine götürmediğini ve bunun insanlık dışı bir hareket olduğunu vurgulayarak "Ruslar, öldürülen veya yaralı arkadaşlarını sahada bırakıyor" dedi.

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OYNAT 00:25 Rusya'dan Batı'ya kıtalararası gözdağı: 11 bin ila 18 bin kilometrelik menzile sahip Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğu belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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"Türkiye'nin çabalarını pozitif olarak değerlendiriyoruz"

Türkiye'nin, Ukrayna'da silahların susması ve savaşın sona ermesi için gösterdiği gayretler konusuna işaret eden Geraşçenko, "Biz, Türkiye'nin çabalarını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, Ukrayna'ya askeri alanında yardım eden ülkelerden biridir" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna'da savaşın başlamaması için önceden de yoğun görüşmeler yaptığına dikkati çeken Geraşçenko, "Erdoğan, samimi olarak bu savaşın yaşanmamasını istiyordu. Biz, onun Putin ile yaptığı görüşmelerde saldırıdan kaçınılması yönünde yaptığı kamu açıklamalarını gördük" değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 14 Battaniye üretiminin önemli merkezlerinden olan Uşak'ta fabrikalarda battaniye üretimine devam ediliyor. Dış satım, özellikle hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği Avrupa ve Balkan ülkelerine gerçekleştiriliyor.<br><br> Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, battaniye ihracatından geçen yıl 60 milyon 166 bin 520 dolar gelir elde etti.<br><br>Battaniye ihracatı, geçen yılın ilk 3 ayında 4 milyon 33 bin 275 dolarken, bu yılın ilk 3 ayında ise 5 milyon 645 bin 624 dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40'lık artışın yaşandığı ihracatta en fazla satış Almanya, Fransa, Bulgaristan'a yapıldı.<br><br> Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, firma olarak yılda yaklaşık 7 milyon metrekare battaniye üretimi yaptıklarını, bunun yüzde 35'inin yurt dışına satıldığını söyledi. Tekstil sektörü için 2021'in iyi geçen bir yıl olduğunu ifade eden Saçlı, \"Sağlık için kötü bir dönemdi ancak tekstil sektöründe iyi bir dönem geçirdik. Salgınla beraber ürünlerimize olan talepler arttı. Muhtemelen Çin kaynaklı olan üretimin bir kısmını Türkiye'ye kaydırdıkları için Türkiye'de tekstil güzel bir dönem yaşadı.\" dedi.<br><br> \"Normalde battaniye üretimini ocak ayında bitirirdik\"<br><br>Mevsimsel geçişlerden dolayı battaniye sezonunun hala devam ettiğini anlatan Saçlı, şöyle devam etti:<br><br>\"Şu dönem aslında battaniye sektörü için 'ölü' olarak nitelendirdiğimiz dönem. Bu sene havaların daha soğuk olmasından dolayı taleplerimiz devam etti. Ölü sezonumuzda biz battaniyeyi bırakır kilime geçerdik ama battaniyeye devam ettik. Battaniye üretimimiz devam etmekte. Geçen yılın bu dönemine göre yüzde 100 artış var.\" Savaş ve afet bölgelerinin ihtiyacı karşılanıyor<br><br>Birleşmiş Milletlerin Ukrayna'ya ve diğer kriz bölgelerine gönderdiği \"hayır battaniyesi\" olarak adlandırılan kalın battaniyelerin üretimini de yaptıklarını belirten Saçlı, şöyle konuştu:<br><br>\"Hayır battaniyesi dediğimiz battaniyelerin hala üretimi devam etmekte. Hayır battaniyeleri Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan battaniyeler. Birleşmiş Milletlere üretiyoruz. Tabii arada aracı firmalar var. Bu ürünlerimiz bu firmaların aracılığıyla direkt savaş bölgesine ya da afet bölgelerine sevk ediliyor. Şu anda bu ürünlerde kapasitemizi zorluyoruz.\" Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı Battaniye ihracatı yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 40 arttı Rusya Ukrayna savaşı sonrası talep patladı: 'Birleşmiş Milletlere üretiyoruz' Türkiye'nin battaniye ihracatı, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 yükseldi. İhracatta en fazla satış Almanya, Fransa, Bulgaristan'a yapıldı. Birleşmiş Milletlerin Ukrayna'ya ve diğer kriz bölgelerine gönderdiği "hayır battaniyesi" olarak adlandırılan kalın battaniyelerin üretimini de yaptıklarını belirten üretici "Hayır battaniyesi dediğimiz battaniyelerin hala üretimi devam etmekte. Hayır battaniyeleri Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan battaniyeler. Birleşmiş Milletlere üretiyoruz. Bu ürünlerimiz bu firmaların aracılığıyla direkt savaş bölgesine ya da afet bölgelerine sevk ediliyor. Şu anda bu ürünlerde kapasitemizi zorluyoruz." dedi.

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Putin, Kiev'i ele geçirmeyi hayal ediyordu

Rusya'nın amacının aslında Kiev'i işgal etmek olduğunu savunan Geraşçenko, Rusya'yı şimdilik Donbas bölgesinde yenmek için ellerinden geldiği kadarıyla çaba sarf edeceklerini belirtti.

Geraşçenko, dost ve ortak ülkelerden "silah yardımı" çağrısında bulundu.

Rusya'nın durdurulmasının sadece güçlü silahlarla mümkün olabileceğini dile getiren Geraşçenko, şunları kaydetti:

"Biz, Putin'i Donbas'ta yenmek için her şey yapacağız. O (Putin), Kiev'i ele geçirmeyi hayal ediyordu. Kreşatik'te askeri geçit töreni düzenlenmesini istiyordu ama bu hayaller gerçekleşmedi. Putin'i durdurmak sadece silahla mümkün. Ne bir diploması ne de bir yaptırım onu durdurabilir."

Mariupol'den 30 bin Ukraynalı zorla Rusya'ya götürüldü

Mariupol'deki son gelişmelere ilişkin de Geraşçenko, Ukraynalı askerlerin 50 günden fazladır Rus ordusuna karşı Mariupol'de direniş göstermeye devam ettiğini vurguladı.

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Bakan Danışmanı Geraşçenko, Rus ordusunun bugüne kadar şehri ele geçiremediğini belirterek "Mariupol'de yaşananlar, vatanlarını savunan insanlar hakkındaki hikayeler, 100 yıl boyunca, belki de 1000 yıl boyunca eğitim kitaplarına yazılacak" dedi.

Rus askerlerinin, Mariupol'den 30 bine yakın Ukrayna vatandaşını zorla Rusya'ya götürdüğünü, onlara başka seçenek bırakmadıklarını kaydeden Geraşçenko, "Mariupol Belediye Meclisine göre en az 30 bin Mariupol sakini, zorla Rusya Federasyonu'na götürüldü" diye konuştu.

Geraşçenko, Rus ordusunun Mariupol'ü savunan Ukraynalılara karşı kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Birçok gazeteci uzaktan top saldırılarıyla öldürüldü

Geraşçenko, Ukrayna'da devam savaşta 20'den fazla gazetecinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Ruslar, basının, olup bitenleri çekmesini istemiyor, onlar için kimi vuracakları fark etmez. Birçok gazeteci, uzaktan top saldırılarıyla öldürüldü" dedi.

Gerek gazetecilerin gerek sivil ve askerlerin ölümünde Putin'i suçlayan Geraşçenko, "Her gazetecinin ölümünün suçlusu Putin'dir. Savaşı o başlattı ve Moskova kruvazörün mürettebatının ölümünden olduğu gibi tüm Rusların ölümünden de o suçludur" ifadesini kullandı.

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