En büyük sosyal konut projesi Financial Times'ta: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor

Financial Times'ta Laura Pitel imzalı haberde, sosyal konut projesinin büyüklüğüne ve önemine dikkat çekildi. Haberde, analistler ve Türk muhalefet yetkililerinin, düşük gelirli ailelerin konut merdivenine çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan 50 milyar dolarlık devlet destekli projeyi, Erdoğan'ın neredeyse 20 yıllık iktidarı boyunca karşılaştığı en zorlu mücadele olacak olan seçim öncesi devasa bir harcama kampanyasının açılış salvolarından biri olarak gördüğünün altı çizildi.

HAYAT 500 bin konut böyle olacak: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu

Haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konut planının seçim propagandası olmadığı yönündeki sözlerine de yer verildi.

Kurum, gazeteye verdiği röportajda, "Bu, yaklaşan seçimlerle ilgili endişeler veya düşünceler nedeniyle yaptığımız bir proje değil. Aksine biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik" dedi.

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Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara ayda 2 bin 280 TL'den başlayan sübvansiyonlu bir ödeme planı sunulacak olan projede, 81 ilin tamamında yeni konutların inşa edileceğine dikkat çekerken, projenin maliyetinin bir kısmının kendi gelirini üreten TOKİ tarafından karşılanacağını ve Hazine’nin de destek vereceğini kaydetti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi projeyi uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi, bunlardan bazılarının seçim beyannamesini açıkladığında duyurulacağını söyledi.

"ERDOĞAN'IN CÖMERTLİĞİ MUHALEFETİ ZORLUYOR"

Haberde ayrıca analistlerin, ileriki aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette başka büyük artışın yanı sıra, tereddütlü eski partililerin desteğini geri kazanmak için kamu sektörü maaşlarında, emeklilere verilen promosyonlarda ve hane-iş yerlerine ucuz kredilerde artış açıklamasını beklediğine dikkat çekildi.

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Bu cömertliğin, kamuoyunu ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yöneteceklerine ikna etmek zorunda olan ve aynı zamanda onun vaatleriyle rekabet eden Türkiye'nin muhalefet partileri için zorluklar yarattığına işaret edildi.

FOTOĞRAF 43 İL İL 250 BİN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ LİSTESİ

TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. 14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak. 250 bin TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı belli oldu. İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi. TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Ucuz konutların hangi illerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İşte il il 250 bin konutun yapılacağı yerler.

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