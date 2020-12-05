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ORTADOĞU

En çok silah alan ülke İsrail: Dünyada en çok silah alan ülke İsrail

En çok silah alan ülke İsrail

Alman barış araştırmaları enstitüsü BICC’in yıllık raporuna göre İsrail, dünyada en güçlü silahlanan ülke konumunu 2019’da da sürdürdü. Yaklaşık dokuz milyon nüfuslu ülkede askeri harcamalara 2019 yılında 20 milyar dolar harcandı. Avrupa’da en güçlü şekilde silahlanan ülkeler arasında Yunanistan ve AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi öne çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin topraklarını işgal altında tutan ve dünya barışını tehdit eden İsrail’in silahlanmaya doymadığı ortaya çıktı.
Filistin topraklarını işgal altında tutan ve dünya barışını tehdit eden İsrail’in silahlanmaya doymadığı ortaya çıktı.

Alman Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (BICC) yıllık endeksine göre İsrail, dünyada en güçlü silahlanan ülke konumunu 2019’da da korudu. Bonn merkezli BICC’nin yayımladığı Küresel Silahlanma Endeksine göre İsrail 2019’da da dünyanın en güçlü şekilde silahlanan ülkesi olmayı sürdürdü. Endekste İsrail’i Ermenistan, Umman, Bahreyn, Singapur, Suudi Arabistan, Brunei, Rusya, Kuveyt ve Ürdün izliyor. Raporda özellikle Ortadoğu’da uzun süredir gözlemlenen silahlanma eğiliminin sürdüğüne, en çok silahlanan 10 ülkeden 6’sının bölgeden olduğuna işaret ediliyor. Ülkelerin askeri harcamalarının diğer alanlardaki harcamalara ve gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı baz alınarak hazırlanan endekste 151 ülke mercek altına alındı.

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İKİ YIL ÜST ÜSTE

  • Yaklaşık dokuz milyon nüfuslu İsrail’de askeri harcamalara 2019 yılında 20 milyar dolar harcandı. 169 bin 500 asker ve 465 bin yedek askere sahip ülkede askeri harcamaların GSYİH’daki oranı yüzde 5,3’ü buldu. Filistin toprakları üzerindeki işgalini yıllardır sürdüren İsrail, 2018 yılında da en fazla silahlanan ülke konumundaydı.

AVRUPA’DA YUNANİSTAN BİRİNCİ

Avrupa’da en güçlü şekilde silahlanan ülkeler arasında Yunanistan ve AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi öne çıktı. Listede Yunanistan 12’nci, Kıbrıs ise 13’üncü sırada yer aldı. Yunanistan GSYİH’sının yüzde 1,6’sını silahlanmaya harcarken Güney Kıbrıs’ta bu oran yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

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EN FAZLA PARAYI ABD HARCIYOR

  • Askeri harcamaları GSYİH’nın yüzde 1,9’una denk geldiği için listede 98’inci sırada yer alan Çin, harcadığı miktar göz önüne alındığında 266 milyar 400 milyon dolarla dünyada ikinci sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük ordusuna sahip olan Çin’in 2015 yılından bu yana düzenli olarak büyük silah sistemlerini modernize ettiğine işaret ediliyor. Aynı şekilde askeri harcamalarının GSYİH’ya oranına göre listede 27’nci sırada yer alan ABD ise dünyada silahlanmaya en fazla para harcayan ülke konumunu sürdürüyor. ABD’nin 2019’daki askeri harcamaları 718 milyar 700 milyon dolar olarak tespit edildi.

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