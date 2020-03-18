Dünya En fazla Çin en az ise Sudanda görüldü Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 198 bini geçti
KORONAVİRÜS

En fazla Çin en az ise Sudan'da görüldü: Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 198 bini geçti

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 198 bin 741 olarak bildirdi.

Haber Merkezi AA
Salgın en fazla Çin'de, en az ise Sudan'da görüldü.
Salgın en fazla Çin'de, en az ise Sudan'da görüldü.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 198 bini aştı.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 7 bin 989 kişi öldü, 82 bin 779 kişi de iyileşti.

Çin'de 3 bin 237, Hong Kong'da 4, İtalya'da 2 bin 503, İran'da 988, İspanya'da 533, Fransa'da 175, ABD'de 116, Güney Kore'de 84, İngiltere'de 71, Hollanda'da 43, Japonya'da 36, İsviçre'de 27, Almanya'da 26, Filipinler'de 14, Belçika'da 10, Irak'ta 11, İsveç'de 8, San Marino'da 11, Avustralya'da 6, Endonezya'da 7, Cezayir'de 5, Danimarka'da 4, Kanada'da 8, Yunanistan'da 5, Polonya'da 5, Mısır'da 6, Hindistan'da 3, Lübnan'da 4, Norveç'te 3, Avusturya'da 4, İrlanda'da 2, Arjantin'de 2, Bulgaristan'da 2, Ekvador'da 2, Fas 2, Ukrayna 2, Malezya 2, Türkiye, Portekiz, Brezilya, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Lüksemburg, Tayvan, Panama, Macaristan, Arnavutluk, Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, Martinik, Guatemala, Guyana, Cayman Adaları, Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de ucu bucağı olmayan market kuyruğu
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ABD'de ucu bucağı olmayan market kuyruğu
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir marketten alışveriş için sıraya giren insanlar, yüz metrelerce uzanan kuyruklar oluşturdu. İnsanların aralarında 1'er metre mesafe bırakmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Salgın dünya genelini sardı

Çin ana karasında 80 bin 894, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 168 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 14 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 77 kişide Kovid-19 tespit edildi.

  • "Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:
  • "İtalya 31 bin 506, İran 16 bin 169, İspanya 11 bin 826, Almanya 9 bin 367, Güney Kore 8 bin 413, Fransa 7 bin 730, ABD 6 bin 524, İsviçre 2 bin 742, İngiltere 1950, Hollanda 1705, Japonya 1594, Norveç 1471, Avusturya 1332, Belçika 1243, İsveç 1196, Danimarka 977, Malezya 673, Kanada 598, Avustralya 560, Portekiz 448, Katar 442, Çekya 434, İsrail 427, Yunanistan 387, Brezilya 349, Finlandiya 322, İrlanda 292, Slovenya 275, Singapur 266, İzlanda 247, Pakistan 247, Bahreyn 241, Polonya 238, Estonya 225, Romanya 217, Tayland 212, Şili 201, Mısır 196, Filipinler 193, Endonezya 172, Suudi Arabistan 171, Irak 154, Hindistan 148, Lüksemburg 140, Kuveyt 130, Lübnan 124, San Marino 119, Peru 117, Rusya 114, Birleşik Arap Emirlikleri 113, Ekvador 111, Türkiye 98, Slovakya 97, Meksika 93, Güney Afrika 85, Bulgaristan 81, Arjantin 79, Ermenistan 78, Kolombiya 75, Sırbistan 72, Panama 69, Hırvatistan 69, Vietnam 68, Cezayir 61, Letonya 60, Macaristan 58, Brunei 56, Arnavutluk 55, Kosta Rika 50, Uruguay 50, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 49, Ürdün 48, Faroe Adaları 47, Sri Lanka 45, Fas 44, Filistin 44, Andorra 39, Gürcistan 38, Malta 38, Belarus 36, Kazakistan 35, Azerbaycan 34, Bosna Hersek 34, Kamboçya 33, Umman 33, Venezuela 33, Kuzey Makedonya 31, Moldova 30, Senegal 27, Tunus 27, Litvanya 26, Afganistan 22, Dominik Cumhuriyeti 21, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20,Yeni Zelanda 20, Lihtenştayn 19, Guadelup 18, Martinik 15, Burkina Faso 15, Ukrayna 14, Maldivler 13, Jamaika 13, Özbekistan 13, Bolivya 12, Bangladeş 11, Fransız Guyanası 11, Kamerun 10."

Vaka sayısı 10'un altında kalan ülke ve bölgeler de şöyle sıralandı:

"Monako, Paraguay, Reunion Adası, Guatemala, Honduras, Ruanda, Guyana, Küba, Gana, Trinidad ve Tobago, Manş Adaları, Etiyopya, Moğolistan, Guam, Porto Riko, Aruba, Fildişi Sahili, Kenya, Seyşeller, Nijerya, Çuraçao, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransız Polinezyası, Gabon, Gibraltar, Kırgızistan, St. Barth, Mayotte, Tanzanya, Barbados, Liberya, Karadağ, Namibya, Saint Lucia, Saint Martin, ABD Virjin Adaları, Cayman Adaları, Sudan, Nepal, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Benin, Butan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ekvator Ginesi, Gambiya, Grönland, Gine, Vatikan, Moritanya, Montserrat, St Vincent ve Grenadinler, Somali, Surinam, Esvati̇ni̇ ve Togo."

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