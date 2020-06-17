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Dünya En ilginç ceza polisin önünde gaz çıkardı diye 500 euro ödeyecek
AVRUPA

En ilginç ceza: polisin önünde gaz çıkardı diye 500 euro ödeyecek

Avusturya’da bir adam polisin yanında ‘kasten ve gürültülü’ bir şekilde gaz çıkardığı için 500 euro para cezasına çarptırıldı. Polis, cezanın gerekçesini ‘gaz çıkarmaktan fazlasıydı’ diyerek savundu.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da sıra dışı bir olay yaşandı. Bir adam polisin önünde kasten ve oldukça gürültülü bir şekilde gaz çıkardığı için ‘kamu ahlakını bozduğu’ gerekçesiyle 500 euro para cezasına çarptırıldı.

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Sputnik'in haberine göre; cezayı savunan polis, “Tabii ki hiç kimse yanlışlıkla bir kez 'kaçmasına izin verdiği' için rapor edilmiyor” derken adamın bunu kasten yaptığını öne sürdü.

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  • Adamın oturduğu banktan kalktıktan sonra polislere bakarak gaz çıkardığını belirten polis teşkilatı, şahsın provokatif davrandığını ve polisle işbirliği yapmadığını savundu.

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