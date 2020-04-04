En yüksek risk grubu hastalar da iyileşebiliyor: İran'da 106 yaşındaki hasta koronavirüsten kurtuldu

Koronavirüs karantinasından 'levha' kılığında kaçtı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan'da ilginç bir olay yaşandı. Başkent Atina sokağında gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için 'levha' kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya an be an kaydedildi.