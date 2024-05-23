Endişe içinde bekliyorlar: Filistin'de bitmeyen göç

Handicap International tarafından hazırlanan rapora göre, Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta bölümüne sığınan yüz binlerce Gazzeli sınırlı altyapı, yetersiz tuvalet, su, yemek, drenaj, sanitasyon ve ilaç ile mücadele ediyor. Raporda, “Doğu Refah'ta acilen ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardım malzemelerinin bulunduğu depolara İsrail güçlerinin varlığı nedeniyle erişilememekde” ifadelerine yer verildi.
ENDİŞE İÇİNDE BEKLİYORLAR
Refah'ta, çoğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan 1,5 milyon Filistinli endişe içinde bekliyor. İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmesinin ardından aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce bölge sakini, Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç ederek Han Yunus ve Deyr el Belah kentinin bulunduğu Mevasi bölgesine ulaşıyor.