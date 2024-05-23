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Dünya

Endişe içinde bekliyorlar: Filistin'de bitmeyen göç

İsrail'in Refah'ta yoğunlaşan saldırıları nedeniyle, daha önce bombardımandan kaçarak Refah'a sığınan 1,5 milyon Gazzelinin 800 bini son 10 gün içerisinde yeniden Han Yunus'a dönmek zorunda kaldı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:29 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Handicap International tarafından hazırlanan rapora göre, Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta bölümüne sığınan yüz binlerce Gazzeli sınırlı altyapı, yetersiz tuvalet, su, yemek, drenaj, sanitasyon ve ilaç ile mücadele ediyor. Raporda, “Doğu Refah'ta acilen ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardım malzemelerinin bulunduğu depolara İsrail güçlerinin varlığı nedeniyle erişilememekde” ifadelerine yer verildi.

ENDİŞE İÇİNDE BEKLİYORLAR

Refah'ta, çoğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan 1,5 milyon Filistinli endişe içinde bekliyor. İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmesinin ardından aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce bölge sakini, Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç ederek Han Yunus ve Deyr el Belah kentinin bulunduğu Mevasi bölgesine ulaşıyor.



#Filistin
#Refah
#Han Yunus
#İsrail
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