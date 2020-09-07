Endonezya açıklarında aylarca sürüklenen yaklaşık 300 Rohingya Müslümanı karaya ulaştı

Endonezyalı yetkililer, yaklaşık 300 Rohingya Müslümanını taşıyan teknenin gece yarısından önce Endonezya’nın Açe eyaletinde yer Lhokseumawe kıyısı açıklarında balıkçılar tarafından görüldüğünü açıkladı. Yerel polis, son verilerle birlikte teknede aralarında 181’i kadın, 102’si erkek ve 14’ü çocuk olmak üzere 297 Rohingya Müslümanının olduğunu vurguladı.

Rohingya Müslümanlarının yaklaşık 6 aydır denizde seyir halinde olduklarından şüphe ediliyor.

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Covid-19 şüphesi

Grubun şu anda geçici bir yerde tutulduğu ve Covid-19 ile ilgili endişelerin olduğunu aktaran Lhokseumawe Kızılhaç Başkanı Junaidi Yahya, “Bugün tahliye merkezine götürmeyi umuyoruz, ancak sağlıkları için özellikle Covid-19 ile ilgili endişelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Rohingya Müslümanları arasında 13 yaşında hasta bir çocuğun olduğunu ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan Haziran ayı sonlarında Açe’deki Seunuddon sahili açıklarında denizde sürüklenen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaklaşık 100 Rohingya Müslümanı balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.