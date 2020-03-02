Dünya Endonezyada ilk koronavirüs vakası tespit edildi
ASYA

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Coronavirüste son durum

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Japonya'da Kovid-19 nedeniyle karantinada tutulan gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalı ise Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 89 bini aştı
DÜNYA
Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 89 bini aştı

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya’da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

İran'da koronavirüsüne karşı ilginç korunma yöntemi
OYNAT 00:00
İran'da koronavirüsüne karşı ilginç korunma yöntemi
Vaka sayısının her geçen gün arttığı İran'da acil servisteki görevliler koronavirüsten korunmak için tütsü yakıyor. Virüsten korunmak için en iyi çarenin bu olduğunu savunan görevlilere ait video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tokat'tan dünyaya 'koronavirüs tulumu'
FOTOĞRAF 7
Title
Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan korona virüse hızla yayılarak can almaya devam ederken; maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı.
Title
Tokat'ın Turhal ilçesinde, kaban, ceket, pantolon üretimi yapan bir tekstil fabrikası artan talep doğrultusunda giysi üretimini durdurup, tek kullanımlık tulum üretmeye başladı.
Title
1 milyon adet tulum siparişi ​ ​ Tekstil Fabrikası Yöneticisi İsa Aktaş, korona virüsünden korunma kıyafeti olarak adlandırdıkları tuluma Çin'den oldukça fazla talep olduğunu kaydetti. Bin adet başladıkları tulum üretimi siparişlerinin 1 milyona çıktığını belirten Aktaş, siparişlere yetişmek için çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyledi.
Title
Tek kullanımlık olan tulumun dışarıdan gelen etkene karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Aktaş, “Laminasyonlu kumaşın dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karı koruyucu özelliği var. İçeriden dışarıya nefes alabilir özellikli bir kumaş. Lamineli tulum diyoruz dedi.
Title
Çin'den talep var ​ ​ Yoğun talebi karşılamak için partnerler edindiklerini ifade eden Aktaş, “Türkiye'de birçok ilden üretime destek olarak yardım alıyoruz. Daha çok Çin'den talep var. Çin'de bu sıkıntıyı gören diğer ülkeler kendi eksikliklerinin farkına vardı. Şuanda bütün ülkeler diyebilirim ki stok edinmek istiyor. Bu kıyafeti envanterinde bulundurmak istiyor. O nedenle bizler de çalışmalarımızı çok hızlandırdık. Çift vardiya çalışıyoruz. İş verdiğimiz ortaklarımızdan da çift vardiya yapmasını talep ediyoruz. Tulum fiyatları ilgi olduğu için arttı ama biz makul fiyatlarda yapıyoruz diye konuştu.
Title
Title
Tokat'tan dünyaya 'koronavirüs tulumu'
Tokat'ta giysi üretimini bırakarak korona virüsüne karşı koruyucu tulum üretmeye başlayan tekstil fabrikası, siparişleri karşılamak için vardiya sayısını artırdı.


2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

2557 rejim unsuru
etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Bahar Kalkanı'nda son rakamları açıkladı.
Tarihi operasyonun gizli kahramanı

Tarihi operasyonun gizli kahramanı

İHA ve SİHA'lara alan açtı, rejim radarlarını kör etti.
Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Gümrük Müdürlüğü
aracına roketli saldırı

Bakan Pekcan açıkladı: Hain saldırıda bir personelimiz şehit oldu.
İran'da kriz tırmanıyor

İran'da kriz tırmanıyor

​Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü.
Kritik İdlib mesajı

Kritik İdlib mesajı

"Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok".
Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

​Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı.

Ne soğuk ne saldırılar yıldırmadı

Ne soğuk ne saldırılar yıldırmadı

Binlerce sığınmacı sıfır noktasında kamp kurdu.
6 ülke için<br>para iadesi hakkı

6 ülke için
para iadesi hakkı

​Koronavirüs sonrası biletlerini iptal ettiriyorlar.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

​Hak için, Allah için, mazlumlardan yükselen o ah için!
İkinci duyuruya kadar yasaklandı

İkinci duyuruya kadar yasaklandı

Borsadaki açığa satışlara yönelik yeni açıklama.
89 bini aştı

89 bini aştı

Dünyada koronavirüs kabusu büyüyor.
Ölüme terk edildiler

Ölüme terk edildiler

​Denizde mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Marketlere<br>hücum ettiler

Marketlere
hücum ettiler

​ABD'de koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti.
11 ülkeye<br>vize muafiyeti

11 ülkeye
vize muafiyeti

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kahraman Mehmetçik için dua

Kahraman Mehmetçik için dua

​Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.