Dünya Endonezyada milyonlar deprem ve tsunami riski altında
ASYA

Endonezya'da milyonlar deprem ve tsunami riski altında

Endonezya'da milyonlar deprem ve tsunami riski altında

Endonezya'da 148,4 milyon kişi deprem, 3,8 milyon kişi de tsunami tehlikesi olan bölgelerde yaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi, geçen hafta yaşanan deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Endonezya'nın Palu kentinde önce 7.5 şiddetinde deprem, ardından yıkıcı bir tsunami felaketi yaşanmıştı.
Endonezya'nın Palu kentinde önce 7.5 şiddetinde deprem, ardından yıkıcı bir tsunami felaketi yaşanmıştı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), 152 milyondan fazla kişinin tsunami ve deprem tehlikesi olan bölgelerde yaşadığını açıkladı.

BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bugün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami, yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin ise deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söyledi.

Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.

Tsunamide ölenlerin sayısı artıyor

BNPB'den yapılan en son açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği belirtildi.

Felaket nedeniyle 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Depremde 563 kişi hayatını kaybetmişti

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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