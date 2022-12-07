Endonezya'da polis karakoluna bombalı saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

Endonezya'nın Cava Adası'nda polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi. Bandung şehri polis yetkilisi Aswin Sipayung, bir intihar bombacısının üzerinde iki patlayıcı bulunan motosikletle Astana Anyar Polis Karakolu'na girdiğini ve bombanın birini patlattığını söyledi.

Sipayung, saldırı esnasında polislerin sabah toplantısı yaptığını aktardı.

Saldırıda 1 polis memurunun öldüğünü, 1'i sivil 7 kişinin yaralandığını kaydeden Sipayung, iki bombadan birini patlatabilen saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Polis yetkilileri, kimliği belirlenemeyen saldırganın radikal gruplarla bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını anlattı.

Saldırganın motosikletinde, üzerinde "Ceza kanunu kafirlerin kanunudur. Şeytani kanun uygulayıcılarla mücadele edelim." yazılı kağıt bulunduğu bildirildi.

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Endonezya'da ceza kanunu değişikliği

Endonezya'da, evlilik dışı birlikteliği vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki yabancılar için de suç sayan ceza kanunu değişikliği tasarısı 6 Aralık'ta parlamentodan geçmişti.

Tasarı metninde, suçlamaların eşler, ebeveynler veya çocuklar tarafından sunulan polis raporlarına dayandırılması halinde, evlilik dışı ilişkiye 1 yıla, birlikte yaşamaya ise 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yeni yasa kürtajı suç saymaya devam ederken, hayati tehlikesi bulunan kadınlar ve tecavüz vakaları için istisna getiriyor. Bu durumlarda yasa 12 haftaya kadar gebeliklerin sonlandırılmasına izin veriyor.

Bazı insan hakları grupları, "aceleye getirilen" düzenlemelerin "normal" faaliyetleri cezalandırabileceğini ve ifade özgürlüğü ile mahremiyet haklarını tehdit edebileceğini belirtiyor.

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Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkelerinden Endonezya, Hollanda sömürge döneminden kalan ceza yasasında uzun yıllardır reform yapmaya çalışıyor.

Endonezya parlamentosunda daha önce de 2019'da ceza kanununda değişiklik teklifi yapılmıştı. Evlilik dışı birliktelikler, devlet başkanına hakaret ve yolsuzluk konularında yapılan söz konusu değişiklik teklifleri ülke çapında protestolara neden olmuştu.

DÜNYA Endonezya’da evlilik dışı birliktelik artık suç sayılacak