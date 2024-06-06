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Dünya

Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda bir günde 3 patlama meydana geldi

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, bir günde 3 kez patlayarak lav ve kül püskürttü.

16:43 - 6/06/2024 Perşembe
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, yaptığı açıklamada, Ibu Yanardağı'nda yaşanan 3 patlama sonucunda 1200 metreye kadar yükselen duman bulutunun ortaya çıktığını belirtti.


Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı da Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamalardan dolayı 1900'ü aşkın kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve binlerce hektar arazinin etkilendiği bilgisini paylaştı.


Ibu Yanardağı, en son 4 Haziran'da patlamış ve patlama sonucunda 5 bin metreye kadar yükselen duman bulutu oluşmuştu. Yılın başından bu yana yaklaşık 100 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, mayıstan bu yana yüksek düzeyde olduğu kaydedildi. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

#Endonezya
#Ibu Yanardağı
#Kuzey Maluku
#Patlama
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