Dünya Endonezyadaki Merapi Yanardağında yine volkanik hareketlilik yaşandı
ASYA

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda yine volkanik hareketlilik yaşandı

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, geçen haftadan sonra tekrar volkanik hareketlilik yaşandı.

Haber Merkezi AA
Endonezyadaki Merapi Yanardağında yine volkanik hareketlilik yaşandı
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'nin bu sabah 2 defa lav püskürttüğü ve çıkan dumanların 3 kilometre yüksekliğe vardığı bildirildi.

İlk hareketliliğin yerel saatle sabah 05.58'de, ikinci hareketliliğin ise 06.43'te meydana geldiği açıklandı.

BPPTKG, Yogyakarta sakinlerine, bölgedeki afet hareketliliğinin üçüncü kategoride olduğu uyarısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda en son 8 Ağustos'ta hareketlilik yaşanmıştı.

Cava Adası'nın orta bölgesinde bulunan ve 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongo'da patlayan yanardağdan püsküren lavlar evlere sıçradı
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Kongo'da patlayan yanardağdan püsküren lavlar evlere sıçradı
Kongo'daki Nyiragongo Yanardağı'nda yaşanan patlaması sonrası püsküren lavlar, yerleşim alanındaki evlere sıçradı. Yanan evlerin görüntüsü bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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İzlanda’da yanardağı görüntüleyen dron lavların içine düştü
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İzlanda’da yanardağı görüntüleyen dron lavların içine düştü
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İzlanda’daki Fagradalsfjall Yanardağı 6 bin yıl sonra faaliyete geçti
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