Endonezya’daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21’e yükseldi Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Jakarta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği belirtildi.

Haber Merkezi 02 Ocak 2020, 10:54 Son Güncelleme: 02 Ocak 2020, 11:05 İHA