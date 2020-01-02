Dünya Endonezyadaki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21e yükseldi
ASYA

Endonezya’daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 21’e yükseldi

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Jakarta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Ülkede sağanak yağıştan kaynaklı sel ve toprak kayması yaşandı.
Ülkede sağanak yağıştan kaynaklı sel ve toprak kayması yaşandı.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da şiddetli yağışların yol açtığı gelen sel felaketi ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 21’e yükseldi.

Bölgede arabalar selden dolayı sular altında kaldı.
  • Sel nedeniyle 30 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, kentin bazı bölgelerinde tren seferlerinde aksaklıklar meydana geldiği ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Bölgede yaşayanlar suların içinden geçerek ilerleyebiliyor.

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo felakete ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye ve güvenlik operasyonlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, belediye yetkilileri ve hükümetin koordinasyon içinde çalışması çağrısında bulundu. Widodo, alt yapı projelerinin ertelenmesi nedeniyle su baskınlarının önüne geçilemediğini belirterek şehir yönetimini suçladı.

Araç ve insanlar sular altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın 7 Ocak’a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

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