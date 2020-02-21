Dünya Endonezyalı Bakandan fakirliği bitirme formülü Zenginler yoksullarla evlensin
ASYA

Endonezyalı Bakan'dan fakirliği bitirme formülü: Zenginler yoksullarla evlensin

Endonezya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, yoksulluk oranını azaltmak için zenginlerin düşük gelirlilerle evlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Dünya Bankası verilerine göre de 267 milyon nüfuslu Endonezya'da yaklaşık 115 milyon kişi ekonomik olarak orta sınıfın altında bulunuyor.
Dünya Bankası verilerine göre de 267 milyon nüfuslu Endonezya'da yaklaşık 115 milyon kişi ekonomik olarak orta sınıfın altında bulunuyor.

Bakan Effendy, ülkedeki varlıklı kişilerin düşük gelirliler ile aile kurmasının, ulusal yoksulluk oranının azalmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Effendy, dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip ülkesinde, evlilik için İslam'daki ''uygun eş aramaya'' yönelik öğretilerin genellikle yanlış yorumlandığını belirtti.

  • Ülkede yaklaşık 15 milyon düşük gelirli aile bulunduğu bilgisini paylaşan Effendy, maddi yönden sınıflar arası evlilikler ile ekonomik olarak istikrarlı aileler oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Effendy ayrıca Din İşleri Bakanı Fahrul Razi'ye yoksulları gözeten evlilik önerilerine ilişkin fetva çıkarmasını tavsiye etti.

Dünya Bankası verilerine göre de 267 milyon nüfuslu Endonezya'da yaklaşık 115 milyon kişi ekonomik olarak orta sınıfın altında bulunuyor.

Evlilik öncesi sertifika programı

Öte yandan Muhadjir Effendy’nin ‘parlak’ fikirleri bununla kalmadı. Bakan ayrıca ‘evlilik öncesi sertifika programının’ hayata geçirilmesini de önerdi.

Maddi durumları iyi olmayan ancak evlenmeyi isteyen çiftlerin kabul edileceği bu eğitim programı, mesleki yetenekleri geliştirmeye ve iş bulmayı kolaylaştırmaya odaklanıyor.

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