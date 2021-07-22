Dünya Endülüs Parlamentosunda fare paniği Vekiller çığlık çığlığa kaçıştı toplantı yarıda kesildi
AVRUPA

Endülüs Parlamentosu’nda fare paniği: Vekiller çığlık çığlığa kaçıştı toplantı yarıda kesildi

İspanya'nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren dev bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu. Milletvekilleri, farenin çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

Haber Merkezi İHA
Endülüs Parlamentosu’nda fare paniği: Vekiller çığlık çığlığa kaçıştı toplantı yarıda kesildi
Endülüs Parlementosu'na giren vekiller paniğe neden oldu.

İspanya’nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu’na giren dev bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu.
İspanya’nın Endülüs Özerk Bölgesi’nde yer alan Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu’na giren bir fare, Parlamento’da kaosa neden oldu.

Çığlık atarak yerinden fırladı

Parlamento Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı Marta Bosquet’in, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz’ın özerk atama ile Senato’nun bir parçası olması için oylamaya gideceği sırada Parlamento’ya, yerel basında taraflıdan boyutları "XL" olarak betimlenen dev bir fare girdi. Parlamento üyeleri arasında "aman tanrım" seslerinin duyulduğu oturumda Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı.

Endülüs Parlamentosu'na giren fare milletvekillerini korkuttu
OYNAT 00:41
Endülüs Parlamentosu'na giren fare milletvekillerini korkuttu
İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde yer alan Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren bir fare, Parlamento'da kaosa neden oldu.

Parlamento Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Marta Bosquet'in, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz'ın özerk atama ile Senato'nun bir parçası olması için oylamaya gideceği sırada Parlamento'ya, dev bir fare girdi. Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı. Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, 'Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun' ricasında bulunsa da sözleri pek etkili olmadı.

Kesintiye uğrayan oturum ise kısa bir süre askıya alındı. Parlamento'da tekrardan düzenin sağlanmasının ardından oturuma ise devam edilerek yarım kalan oylama tamamlandı.

Oy kullanmayı unuttular

Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, "Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun" ricasında bulunsa da sözleri pek etkili olmadı. Bir anda kaos anlarının yaşandığı oturum sırasında oy kullanmayı unutan milletvekilleri, farenin Parlamento’dan çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.


  • Kesintiye uğrayan oturum ise kısa bir süre askıya alınırken, farenin Parlamento’dan çıkması ile milletvekilleri arasında alkış sesleri yükseldi. Parlamento’da tekrardan düzenin sağlanmasının ardından oturuma ise devam edilerek yarım kalan oylama tamamlandı.
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