Dünya Enflasyonun son 41 yılın zirvesini gördüğü ABDnin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirdi Çiftçiler gübre alamıyor
AMERİKA

Enflasyonun son 41 yılın zirvesini gördüğü ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirdi: Çiftçiler gübre alamıyor

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek 41 yılın zirvesini gördüğü ABD'de barınma, benzin ve gıda fiyatlarında büyük artış yaşandı. Ülkenin içinde bulunduğu durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enflasyonun Amerikalıları her düzeyde vurduğunu söyleyerek "Kansas'taki çiftçiler ekinler için gübre alamıyor ve ebeveynler de çocuklarının spor etkinliklerine katılmak için bir saat araba kullanmaya paraları yetmiyor." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyonun son 41 yılın zirvesini gördüğü ABDnin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirdi: Çiftçiler gübre alamıyor
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 0,7'lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti.

GIDA VE BENZİN FİYATLARINDA ARTIŞ

Mayıs ayında barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 10,1'lik artış kaydetti.

MİKE POMPEO: ÇİFTÇİLER GÜBRE ALAMIYOR

Enflasyonun son 41 yılın zirvesini gördüğü ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirdi. Çiftçilerin ekinler için gübre alamadığını söyleyen Pompeo paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon, Amerikalıları her düzeyde sayısız şekilde sert bir şekilde vuruyor. Kansas'taki çiftçiler ekinler için gübre alamıyor ve ebeveynler de çocuklarının spor etkinliklerine katılmak için bir saat araba kullanmaya paraları yetmiyor. Amerikalılar daha iyisini hak ediyor."

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