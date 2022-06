Enflasyonun son 41 yılın zirvesini gördüğü ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirdi: Çiftçiler gübre alamıyor

ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 0,7'lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı.

Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti.

GIDA VE BENZİN FİYATLARINDA ARTIŞ

Mayıs ayında barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Barınma endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 10,1'lik artış kaydetti.

MİKE POMPEO: ÇİFTÇİLER GÜBRE ALAMIYOR

Enflasyonun son 41 yılın zirvesini gördüğü ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirdi. Çiftçilerin ekinler için gübre alamadığını söyleyen Pompeo paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon, Amerikalıları her düzeyde sayısız şekilde sert bir şekilde vuruyor. Kansas'taki çiftçiler ekinler için gübre alamıyor ve ebeveynler de çocuklarının spor etkinliklerine katılmak için bir saat araba kullanmaya paraları yetmiyor. Amerikalılar daha iyisini hak ediyor."

Inflation hits Americans hard at all levels in myriad ways. Farmers in Kansas can't afford fertilizer for crops, and parents can’t afford to drive an hour to attend their kids' sporting events. Americans deserve better. — Mike Pompeo (@mikepompeo) June 22, 2022

