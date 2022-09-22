Dünya Erasmusta başörtüsü sansürü İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler
AVRUPA

Erasmus'ta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler

Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus, afişinde yer alan başörtülü öğrenci fotoğrafını, Fransa aşırı sağının tepkileri üzerine kaldırarak yerine başka bir görsel paylaştı. Erasmus'un geri adımı, sosyal medyada "aşırı sağın tepkisine her zaman baş eğildiği" şeklinde yorumlandı. Başörtülü kız çocuğunun yer aldığı afişin silinmesine tepki üstüne tepki yağdı.

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Haber Merkezi AA
Erasmusta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler
Başörtülü kız çocuğunun yer aldığı afişin silinmesine tepki üstüne tepki yağdı.

Erasmus, Twitter hesabından 2022 Avrupa Yenilikçi Eğitim Ödülleri (EITA) kazananlarının duyurulmasına ilişkin afiş paylaştı.

Avrupa Komisyonu logolu afişte, başörtülü gülümseyen bir öğrencinin yer alması Fransız aşırı sağ siyasetçilerin tepkisini çekince Erasmus fotoğrafı silerek, yerine başka bir afişi yayınladı.

Erasmus'un geri adımı, sosyal medyada "aşırı sağın tepkisine her zaman baş eğildiği" şeklinde yorumlandı.

  • Kullanıcılar tepki göstererek, silinen afişi yeniden paylaştı.

AVRUPA DEĞERLERİNE AYKIRIYMIŞ!

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Erasmus'un sildiği başörtülü afişin görselini paylaşarak, bunun Avrupa değerlerine aykırı olduğunu savundu.

İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour da AB'nin İslami propaganda yaptığını iddia etti.

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