Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yılını kutladı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde mesaj yayınladı.
Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 🇦🇿🇹🇷
Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. pic.twitter.com/8hxbrlmwZR
Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 🇦🇿🇹🇷
Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.