Dünya Erdoğan Karabağ Zaferinin birinci yılını kutladı Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
ASYA

Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yılını kutladı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde mesaj yayınladı. Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda "Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğan Karabağ Zaferinin birinci yılını kutladı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

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