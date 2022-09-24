Dünya Erdoğanın Putinin istediği isim dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı
AVRUPA

Erdoğan'ın 'Putin'in istediği isim' dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" dedi. Erdoğan'ın belirttiği o ismin Ukrayna’da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan, Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun lideri Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Erdoğanın Putinin istediği isim dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı
Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk, Putin'in en yakın dostu çıktı.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta iki ülkenin aldığı esirlerin mübadelesi için arabulucu rolü üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği savaşın sona ermesi için görüşmeler sürerken, esir mübadelesi süreci olumlu etkiledi.

Dün yaptığı açıklamada esir mübadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esir takasındaki 200 isim bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik." ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in dostu çıktı

Takvim'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya gönderdiklerini söylediği kişi, Vladimir Putin'in en yakın dostu çıktı.

Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu öğrenilen ismin, savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 esir misafirimiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 esir misafirimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esir takası vurgusu: Kararlı şekilde sürecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esir takası vurgusu: Kararlı şekilde sürecek

Ukrayna'yı Medvedçuk yönetecekti

Bir iddiaya göre; Kiev'in düşmesi halinde yeni kurulacak Rusya merkezli devletin başına Medvedçuk yerleştirilecekti.

İşgalin başında vatana ihanet suçlamasıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk, Nisan ortasında Kiev yakınlarında yeniden yakalanmıştı.

Kimse aynı yaşta olduklarına inanmıyor

Kimse aynı yaşta
olduklarına inanmıyor

​Üniversitede araştırma konusu oldu.
Dünya tarihini değiştirecek keşif

Dünya tarihini değiştirecek keşif

​Bilim insanları şaşkın: Herkes görmek için yarışıyor.
Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesinde: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

​Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor.

Adana'da yakalanan astsubay FETÖ'den tutuklandı

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.

Serbest kalması tepki toplamıştı: İfadesi de pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.