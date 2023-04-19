Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da yankılandı: 'Türkiye nükleer güç oluyor'

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Ülkenin bir numaralı gündemi olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dünya da gözünü çevirmiş durumda. İngiliz basını, Türk seçmeninin nabzını tutmak için mikrofon uzattı. 23 yaşındaki bir seçmenin görüşlerini okurlarıyla paylaşıldı. Genç, "Muhalefet arasında onun yerini doldurabilecek kimse yok. Erdoğan bizim için bir baba figürü gibi. Özgür irademiz var ve ona göre oy veriyoruz" ifadelerini kullandı.