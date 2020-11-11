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Erivan karıştı: Ermenistan Karabağ anlaşmasını kabul etti

Erivan karıştı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Karabağ’da yenilgiyi kabul etmesinden dakikalar sonra ülke karıştı. Sokaklara dökülen çok sayıda kişi hükümet binasını basarak toplantı salonlarını ve odaları dağıttı. İç isyanda canını zor kurtaran Paşinyan bilgisayarıyla birlikte çalınan saati ve parfümü dert etmesi ise dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Paşinyan

Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı. Hükümet binasının camlarını kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

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Paşinyan parfüm ve saat derdine düştü.

PAŞİNYAN’IN ODASINI BASTILAR

Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı’na istifa çağrısında bulundu. Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.”

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Göstericiler Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan’ı bu hale getirdi.
  • Paşinyan, “Bilgisayarım, saatim, parfümüm, ehliyetim ve bazı eşyalarım çalındı” ifadelerini kullandı. Paşinyan, görevinin başında olduğunu aktardığı açıklamasında, kaçtığı iddialarına yanıt vererek Ermenistan’da olduğunu sözlerine ekledi.

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