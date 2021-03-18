Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, başkent Erivan'da yer alan bir kafede oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp etti. Arshakyan'ın neden böyle bir eyleme giriştiği henüz açıklanmazken, söz konusu görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi 18 Mart 2021, 18:47 Son Güncelleme: 18 Mart 2021, 18:57 DHA