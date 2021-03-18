Dünya Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti
ASYA

Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, başkent Erivan'da yer alan bir kafede oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp etti. Arshakyan'ın neden böyle bir eyleme giriştiği henüz açıklanmazken, söz konusu görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi DHA
Hakob Arshakyan'ın gazeteciyi darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Hakob Arshakyan'ın gazeteciyi darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı.

Başkent Erivan’da yer alan bir kafede bugün saat yerel saat ile 16.00 sularında gerçekleşen olay, işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan’ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan’a bir şeyler sorduğu görüldü.

Bakan tepkilerin odağında

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan’ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan’a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan’a sosyal medyadan tepki yağdı.

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