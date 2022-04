Ermeni lobilerinden Boris Johnson’a skandal çağrı: Soykırımı kabul et ABD'nin prestijli gazetelerinden biri olan New York Times'ta Boris Johnson'a "soykırımı kabul et" ilanı verildi. İlan, Ermeni lobicisi Türkiye karşıtı iş adamı Rafi Manoukian tarafından verilirken, 'ermeni soykırımına adalet getir' çağrısı dikkat çekti.

