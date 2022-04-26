Ermeni lobilerinden Boris Johnson’a skandal çağrı: Soykırımı kabul et

Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yalan ve yanlı iddialar Türkiye'de olduğu gibi dünyada da diri tutulmaya çalışılıyor. ABD'nin en prestijli medya organlarından biri olan New York Times'ta; Ermeni lobicisi Türkiye karşıtı iş adamı Rafi Manoukian tarafından verilen bir ilanda dedesi bir Türk olan Boris Johnson'a "soykırımı tanı" çağrısı yapıldı.

ALİ KEMAL'Lİ TAM SAYFA İLAN

Tam sayfa olarak verilen ilanda Boris Johnson'a dedesi Ali Kemal'in izinden giderek sözde Ermeni soykırımını tanıması çağrısı yapıldı. İlanda şu ifadelere yer verildi: “Ali Kemal. Bu büyük adam sizin büyük dedeniz. Bir Türk gazeteci ve siyasetçiydi. Ermeni Soykırımı’nın faillerini cezalandırma çabalarından dolayı ‘hain’ olarak adlandırıldı. Sonunda sokakta öldürüldü”

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Sözde Ermeni soykırımı propagandasının yer aldığı ilanın alt kısmında da, büyük harflerle “Ermeni soykırımına adalet getir” çağrısı dikkat çekti.

ERMENİ İŞ ADAMI TARAFINDAN VERİLDİ

İlanın en altında, gazeteye bastıran kişinin Ermeni iş adamı Raffy Manoukian olduğu görülürken, söz konusu kişinin ABD’nin California eyaletindeki Glendale kentinde bir dönem belediye başkanlığı yaptığı öğrenildi.