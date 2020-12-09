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Dünya Ermeni vekil Koçaryan Yenilgiyi kabullenip Azerbaycanla diyalog başlatmalıyız
ASYA

Ermeni vekil Koçaryan: Yenilgiyi kabullenip Azerbaycan’la diyalog başlatmalıyız

Ermeni vekil Andranik Koçaryan, Ermenistan Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Karabağ’daki yenilgiyi kabul edip, Azerbaycan ile diyalog başlatması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andranik Koçaryan
Andranik Koçaryan

Ermenistan’da iktidar yanlısı isimlerden olan, Ermeni parlamentosunun savunma ve güvenlik komisyonu başkanı milletvekili Andranik Koçaryan, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, ülkesini Azerbaycan ile diyalog kurmaya çağırdı.

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Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini söyleyen Koçaryan, "Yenilgiyi kabul edip yolumuza devam etmeliyiz, sorumluluğumuzu anlamalıyız ve sonuçta kazanan tarafla ne kadar zor olursa olsun bir diyalog kurmaya çalışmalıyız. Büyük savaşlardan sonra yeniden yapılanma sürecinden geçen tüm ülkeler bu şekilde davrandı" dedi.

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