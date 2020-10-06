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Dünya Ermeniler sivil yerleri vuruyor Saldırılardan korkmuyoruz
ASYA

​Ermeniler sivil yerleri vuruyor: Saldırılardan korkmuyoruz!

Ermeniler sivil yerleri vuruyor: Saldırılardan korkmuyoruz

Cephede Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya dün de devam etti. 27 Eylül’den beri Ermenilerin yerleşim yerlerine saldırması sonucunda 25 sivil öldü, 127 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ermenistan, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye füze saldırısı düzenledi.
Ermenistan, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye füze saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 400’e yakın ev ve sivil hedef zarar gördü. Hedef alınan yerlerden birisi de Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence. Yeni Şafak saldırıya uğrayan kentteki sivillerle konuştu. Gence’de yaşayan Sefer ailesiyle telefon görüşmesi yaparken, şehir merkezi başta olmak üzere sivillerin yaşadığı bölgelere 10’a yakın füze atıldı.

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Surhay Sefer

BİZİ YALNIZ BIRAKMADINIZ

Ermenistan’ın füze saldırısı gerçekleştirdiği Gence şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Surhay Sefer, “Ermenistan dün 4 tane füze atmıştı, füzelerin 1’i patladı. İnsanlarımız öldü ve yaralandı. Biz Türk milletinin verdiği moralle ayaktayız. Korkmuyoruz, köyümüzden ayrılmıyoruz. Şu an sizinle konuşurken yeniden füze atmaya başladılar. Biz buradayız, korkmuyoruz” dedi. Türk’ün bileğinin bükülmeyeceğini söyleyen Sefer, “ Halkımızın durumu çok iyi, dedelerimizin söylediği gibi biz Türk halkının bir koluyuz. Türk’üz ve bu saldırılardan dolayı korkmuyoruz. Türk halkına ve Erdoğan’a teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadınız. Erdoğan tüm İslam dünyasının cumhurbaşkanı, biz onunla birlikte Karabağ sorununu halledebiliriz” diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği tank ve askeri araçlar görüntülendi
OYNAT 02:08
Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği tank ve askeri araçlar görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bakü TV muhabiri Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait tank ve askeri araçları görüntüledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.


Cevat Sefer

HALA FÜZE ATILIYOR

Surhay Sefer’in 17 yaşındaki torunu Cevat Sefer da, “Füze düştüğünde evdeydim. Şok oldum. İlk başta duyduğumuz ses bizi panikletti. Büyük bir kaza olduğunu zannettik. İlk kez böyle birşey yaşadık. Ne olduğunu öğrendikten sonra ise korkmadık. Bu saldırılar bizi korkutmuyor. Şu an sizinle konuşurken hala füzeler atılıyor” şeklinde konuştu.

BİR GÜN GERİ ALACAKTIK

“İşgal dönemine denk geldiği için acı bir çocukluk geçirdik” diyen Sefer, “22 senedir İstanbul’da yaşıyorum ama toprağımızdan hiç kopmuş değiliz. Çocukluğumuz, gençliğimiz işgal dönemine denk geldi. Yaşananlar gözümüzün önüne geliyor hala. Acı bir çocukluk geçirdik ama hep umutluyduk. Bir gün gelecek ve topraklarımızı geri alacaktık. O günü de görmek bize nasip oluyor galiba” diye konuştu.

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