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Dünya Ermenilerin işgal altında tuttukları köyün camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı
ASYA

Ermenilerin işgal altında tuttukları köyün camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi AA
Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.
Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından, 30 Ekim'de Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyünün görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.

Ermenistan tarihi camiyi ahıra çevirmiş
OYNAT 00:48
Ermenistan tarihi camiyi ahıra çevirmiş
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Mamar Köyü'nde, 18. yüzyıldan kalma bir caminin Ermenistan tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev'in twitter hesabından paylaştığı görüntüler büyük tepkilere sebep oldu.


Hacıyev, 18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma gelmesinin Ermeni vandalizminin göstergesi olduğunu belirterek UNESCO, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatına bu barbarca eylemleri şiddetle kınama çağrısında bulundu.

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Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde de domuz beslediklerini gösteren görüntüler kaydedilmişti.


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