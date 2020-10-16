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ASYA

Ermenisan cepheden kaçıyor mezarlığı vuruyor: Defin sırasında sivilleri hedef aldı!

Cepheden kaçıyor mezarlığı vuruyor

Ermenistan’ın gece boyu düzenlediği saldırılar Azerbaycan ordusunca önlendi. Başbakan Paşinyan hezimeti itiraf ederek geri çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi. Cepheden kaçan Ermenistan, savunmasız sivilleri hedef alıyor. Terter’de defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldıran Ermeni askerleri 3 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yine sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu, Terter’de defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırdı. Saldırıda, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Yine sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu, Terter’de defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırdı. Saldırıda, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Ermenistan, Terter’de yine sivilleri hedef aldı. Ateskese rağmen saldırılarna devam eden Ermenistan ordusu bu kez Azerbaycan’ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırdı.

Ordu ilerliyor
GÜNDEM
Ordu ilerliyor

Terter kent merkezindeki güvenlik yetkililerinden alınan bilgilere göre, Ermenistan silahlı güçleri, defin için mezarlığa giden bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı. Azerbaycan Başsavcılığı, yerel saatle 13.00 civarında gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

Topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül’de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı “ateşkes” kararı almıştı. Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti
OYNAT 00:38
Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti
Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.


ONLARCA YARALI VAR

Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 15 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 43 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 218’i ise yaralandı. Ermenistan’ın saldırılarında 1592 ev, 79 apartman, 290 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Bu caniliğe dur deyin

Dışişleri Bakanlığı, saldırıya sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarının tüm dünyaya duyurulmasından geri durulmayacağı vurgulandı. Açıklamada, “Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli” denildi.

Ermenistan ordusunun sivil halkı vurmak için kurduğu füze sistemi imha edildi
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