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Ermenistan Azerbaycan'da Gence'ye saldırması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti: Milli Savunma Bakanlığı dünyaya çağrıda bulundu 'Tüm dünya bunu görsün'

Tüm dünya bunu görsün

Ermenistan, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Gence’ye füzelerle saldırdı. Dördü kadın 9 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri eşliğinde, şehrin harabeye dönmüş görüntülerini paylaştı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Gence’ye yapılan füze saldırılarında 4’ü kadın 9 sivil hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı.
Gence’ye yapılan füze saldırılarında 4’ü kadın 9 sivil hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

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ÖLENLERDEN 4’Ü KADIN

Açıklamada, saldırı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4’ünün kadın, yaralılardan ise 16’sının kadın, 6’sının çocuk olduğu aktarıldı.

Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 41’e yükseldi. Saldırılarda 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden sivillerin naaşları enkaz altından çıkarıldı.

ERİVAN CEZASIZ KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

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Ermenistan sivillere saldırdı: 9 kişi öldü, en az 34 kişi yaralandı
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. TVNET Azerbaycan Gence'deki son durumu yerinde gözlemledi. TVNET Muhabiri Umut Ayar, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiğini belirtti.


ERMENİSTAN’IN DURDURULMASI GEREK

“Ermenistan’ın durdurulması gerek.” diyen Hacıyev, Ermenistan’ın sivil nüfusa yönelik saldırısını “vandalizm ve barbarlık” şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti. Hacıyev, “Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür.” ifadelerini kullandı.

Saldırıda çok sayıda çocuk da yaralandı.Çocukların yaralı görüntüleri Hocalı katliamını hatırlattı.

TÜM DÜNYA BUNU GÖRSÜN

Türkiye’nin saldırıya tepkisi sert oldu. Milli Savunma Bakanlığı füzelerle vurulan şehre ait görüntüleri paylaşarak uluslararası kamuoyunun Ermenistan’a karşı sesini yükseltmesi gerektiğini vurgulandı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi. Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri kullanıldı.

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