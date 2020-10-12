Tüm dünya bunu görsün

Gence’ye yapılan füze saldırılarında 4’ü kadın 9 sivil hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

OYNAT 00:52 Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünde Azerbaycan tarafından imha edilen tank ve askeri araçlar böyle görüntülendi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünden yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde yol kenarına bırakılan tanklar ve askeri araçlar görünüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





ÖLENLERDEN 4’Ü KADIN

Açıklamada, saldırı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4’ünün kadın, yaralılardan ise 16’sının kadın, 6’sının çocuk olduğu aktarıldı.

Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 41’e yükseldi. Saldırılarda 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden sivillerin naaşları enkaz altından çıkarıldı.

ERİVAN CEZASIZ KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

OYNAT 04:19 Ermenistan sivillere saldırdı: 9 kişi öldü, en az 34 kişi yaralandı Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. TVNET Azerbaycan Gence'deki son durumu yerinde gözlemledi. TVNET Muhabiri Umut Ayar, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiğini belirtti.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





ERMENİSTAN’IN DURDURULMASI GEREK

“Ermenistan’ın durdurulması gerek.” diyen Hacıyev, Ermenistan’ın sivil nüfusa yönelik saldırısını “vandalizm ve barbarlık” şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti. Hacıyev, “Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür.” ifadelerini kullandı.

Saldırıda çok sayıda çocuk da yaralandı.Çocukların yaralı görüntüleri Hocalı katliamını hatırlattı.

TÜM DÜNYA BUNU GÖRSÜN

Türkiye’nin saldırıya tepkisi sert oldu. Milli Savunma Bakanlığı füzelerle vurulan şehre ait görüntüleri paylaşarak uluslararası kamuoyunun Ermenistan’a karşı sesini yükseltmesi gerektiğini vurgulandı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi. Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

DÜNYA Türk Konseyinden Ermenistan'a kınama: Saldırılar derhal durmalı

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermeni Havayolları şirketi sivil uçaklarla Ermenistan'a mühimmat taşıyor