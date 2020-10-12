Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.
ÖLENLERDEN 4’Ü KADIN
Açıklamada, saldırı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4’ünün kadın, yaralılardan ise 16’sının kadın, 6’sının çocuk olduğu aktarıldı.
ERİVAN CEZASIZ KALMAYACAK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti.
ERMENİSTAN’IN DURDURULMASI GEREK
“Ermenistan’ın durdurulması gerek.” diyen Hacıyev, Ermenistan’ın sivil nüfusa yönelik saldırısını “vandalizm ve barbarlık” şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti. Hacıyev, “Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür.” ifadelerini kullandı.
TÜM DÜNYA BUNU GÖRSÜN
Türkiye’nin saldırıya tepkisi sert oldu. Milli Savunma Bakanlığı füzelerle vurulan şehre ait görüntüleri paylaşarak uluslararası kamuoyunun Ermenistan’a karşı sesini yükseltmesi gerektiğini vurgulandı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi. Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri kullanıldı.