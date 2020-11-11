Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Anlaşmayı kabul etmeseydik çatışmalar bitmeyecekti

Erivan yönetimi işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan karşısında, yenilgiye uğradıklarını kabul etmişti.

'Mecbur kaldık' itirafı

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama daha yapan Başbakan Paşinyan, "Anlaşma benim ve halkım için inanılmaz derecede acı” ifadelerini yineleyerek, “Azerbaycan ile çatışmalar ancak Erivan'ın Karabağ çevresindeki beş bölgeden vazgeçmeyi kabul etmesi halinde önlenebilecekti" dedi.

DÜNYA Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış

DÜNYA Ermenistan'daki muhalif partilerden Paşinyan'a istifa çağrısı

"Yaşananlardan ben sorumluyum"

Yaşananlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ifade eden Paşinyan,"Karabağ çevresindeki topraklardan vazgeçmeli miydik? Ben dahil kimse bunu istemezdi. Ermenistan toprak vermeseydi çatışmalar bitmeyecekti" diye konuştu.