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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan Anlaşmayı kabul etmeseydik çatışmalar bitmeyecekti
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Anlaşmayı kabul etmeseydik çatışmalar bitmeyecekti

Azerbaycan karşısında yenildiklerini kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığını belirterek “Toprak vermeseydik çatışmalar bitmeyecekti. Olayların tüm sorumlusu benim” dedi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Erivan yönetimi işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan karşısında, yenilgiye uğradıklarını kabul etmişti.

'Mecbur kaldık' itirafı

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama daha yapan Başbakan Paşinyan, "Anlaşma benim ve halkım için inanılmaz derecede acı” ifadelerini yineleyerek, “Azerbaycan ile çatışmalar ancak Erivan'ın Karabağ çevresindeki beş bölgeden vazgeçmeyi kabul etmesi halinde önlenebilecekti" dedi.

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"Yaşananlardan ben sorumluyum"

Yaşananlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ifade eden Paşinyan,"Karabağ çevresindeki topraklardan vazgeçmeli miydik? Ben dahil kimse bunu istemezdi. Ermenistan toprak vermeseydi çatışmalar bitmeyecekti" diye konuştu.

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