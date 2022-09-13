Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün akşam Azerbaycan sınırında başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

SICAK SAATLER YAŞANDI

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı.

Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
OYNAT 00:24
Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına SİHA'lar ve top atışlarıyla karşılık verirken, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.


49 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı
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