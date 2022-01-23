Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında ülkesinde sorunlar olduğunu belirten Sarkisyan, bunlarla mücadele edecek araçlara sahip olmadığını söyledi. Sarkisyan ayrıca bazı siyasi grupların kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
Armen Sarkisyan

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

"BEN VE AİLEM HEDEF ALINIYOR"

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.

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