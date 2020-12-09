Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Putin'e mektup: Lütfen yardım edin!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın çizilmesine destek olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi.

PUTİN'E TEŞEKKÜR

Sarkisyan Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanmasına yönelik yardımlarından dolayı Putin'e teşekkür ettiği mektubunda sınır belirleme nedeniyle taraflar arasında yeni anlaşmazlıkların çıkma riskinin bulunduğunu söyleyerek Putin'den yardım istedi.

DÜNYA Ermeni vekil Koçaryan: Yenilgiyi kabullenip Azerbaycan’la diyalog başlatmalıyız

YENİ ANLAŞMAZLIKLAR ÇIKABİLİR

Sarkisyan mektubunda "Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklar var. Yeni bir gerilim yaşanmaması için size ihtiyacımız var, Lütfen yardım edin" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya’dan aldığımız elektronik harp sistemleri Karabağ’da çalışmadı

DÜNYA ‘Karabağ'dan çıkmam’ diyerek elinde silahla poz veren Ermeni papaz Erivan'daki protestolarda görüntülendi