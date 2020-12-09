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Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyandan Putine mektup Lütfen yardım edin
ASYA

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Putin'e mektup: Lütfen yardım edin!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Putin'e sınırların belirlenmesini istediği bir mektup yazdı. Mektubunda taraflar arasında yeni anlaşmazlıkların doğabileceğini söyleyen Sarkisyan Putin'den yardım istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Armen Sarkisyan
Armen Sarkisyan

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın çizilmesine destek olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi.

PUTİN'E TEŞEKKÜR

Sarkisyan Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanmasına yönelik yardımlarından dolayı Putin'e teşekkür ettiği mektubunda sınır belirleme nedeniyle taraflar arasında yeni anlaşmazlıkların çıkma riskinin bulunduğunu söyleyerek Putin'den yardım istedi.

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YENİ ANLAŞMAZLIKLAR ÇIKABİLİR

Sarkisyan mektubunda "Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklar var. Yeni bir gerilim yaşanmaması için size ihtiyacımız var, Lütfen yardım edin" ifadelerine yer verdi.

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