Dünya Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan Güvenliğimiz için Türkiye ile normalleşmeliyiz
ASYA

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan: Güvenliğimiz için Türkiye ile normalleşmeliyiz

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve halkın istifa talepleri karşısında zor günler geçiren Ermenistan yönetimi, Türkiye ile normalleşme çağrısı yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, ülkenin güvenliği için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini belirterek, “Ermenistan, Türkiye ile sınırın kapalı tutulması için hiçbir neden görmüyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında tarihi bir hezimete uğrayan Ermenistan yönetimi, halkın istifa çağrıları karşısında zor günler yaşıyor.

Her gün sokaklarda istifa çağrılarının yapıldığı ülkede, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Türkiye ile normalleşilmesi gerektiğini belirtti.

Ermeni siyasetçi Liparityan: Türkiye ve Azerbaycan'ı kışkırtmayacaktık
DÜNYA
Ermeni siyasetçi Liparityan: Türkiye ve Azerbaycan'ı kışkırtmayacaktık

Hükümetin temel amacının ülkenin güvenliğine sağlamak adına her şeyi yapmak olduğunu söyleyen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı kalmasının da artık bir anlam taşımadığını ve açılması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye-Azerbaycan tatbikatından endişeliyiz"

Ayvazyan ayrıca, Kars’ta düzenlenen Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının kendilerini endişelendirdiğini aktardı.

Ermenistan kabul etti: Azerbaycan ile Türkiye birleşecek, dört il ihya olacak
EKONOMİ
Ermenistan kabul etti: Azerbaycan ile Türkiye birleşecek, dört il ihya olacak
Abone Ol Google News
Oradaki soykırım gerçektir

'Oradaki soykırım gerçektir'

​Uygur Türkleri Çin konsolosluğu önündeki eylemlerini sürdürüyor.
Müebbet + 134 yıl hapis

Müebbet + 134 yıl hapis

Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Karaköyde başörtülü üniversite öğrencilerine saldırı davasında karar

Hiç kimse emir veremez

Hiç kimse emir veremez

​Dışişleri'nden ABD'nin Osman Kavala açıklamasına tepki.

Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.

'Açık bir hüküm yok'

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.