Ermenistan Meclis Başkanı: Karabağ'da sorunumuz asker sayısı değil Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmemekti Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Rus gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin "Karabağ'ı teslim ettiniz" sözleri üzerine hiddetlenen Simonyan, "Karabağ’ı Azerbaycan’a veren Rusya’dır" dedi ve Rusya'nın kendilerine verdiği teçhizatın Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Öte yandan Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunları olmadığını vurgulayan Simonyan, "Esas sorun Bayraktar İHA’larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi" ifadelerini kullandı.

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