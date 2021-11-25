Dünya Ermenistan Meclis Başkanı Karabağda sorunumuz asker sayısı değil Bayraktar İHAlarına karşı nasıl savaşacağımızı bilmemekti
AVRUPA

Ermenistan Meclis Başkanı: Karabağ'da sorunumuz asker sayısı değil Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmemekti

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Rus gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin "Karabağ'ı teslim ettiniz" sözleri üzerine hiddetlenen Simonyan, "Karabağ’ı Azerbaycan’a veren Rusya’dır" dedi ve Rusya'nın kendilerine verdiği teçhizatın Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Öte yandan Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunları olmadığını vurgulayan Simonyan, "Esas sorun Bayraktar İHA’larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan Meclis Başkanı: Karabağda sorunumuz asker sayısı değil Bayraktar İHAlarına karşı nasıl savaşacağımızı bilmemekti
Alen Simonyan

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aysor isimli Ermeni haber sitesindeki habere göre "Karabağ'ı teslim ettiniz" diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, "Karabağ’ı Azerbaycan’a veren Rusya’dır" diyerek, Rus devletini eleştirdi.

Ermenistan SİHA hezimetinden sonra İHA üretimi için eğitim programı başlattı
DÜNYA
Ermenistan SİHA hezimetinden sonra İHA üretimi için eğitim programı başlattı

"Rusya'nın verdiği teçhizat Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldı"

  • Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Karabağ'da SİHA'lara karşı ağır kayıplar veren Ermenistan Rusya'dan İHA satın almak istiyor
DÜNYA
Karabağ'da SİHA'lara karşı ağır kayıplar veren Ermenistan Rusya'dan İHA satın almak istiyor

"Türkiye'nin İHA'larının varlığı Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi"

"Azerbaycan Ordusu'nun hava üstünlüğü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi. Asker sayımız ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA’larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi. Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi.

Karabağ Savaşı böyle kazanıldı: Türk SİHA’ları ABD’de ders oldu
DÜNYA
Karabağ Savaşı böyle kazanıldı: Türk SİHA’ları ABD’de ders oldu
67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Alman polisinin ırkçı mesajları ifşa oldu: Dün bir Türkü tekmeledim

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.