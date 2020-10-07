Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem noktası yok edildi askerler mevzileri bırakıp kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu ile çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi” denildi.

Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.”

OYNAT 00:21 Ermenistan sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, Tochka-U tipi balistik füze kullandığı belirtildi. O anlara ait görüntüler, Ermenistan ordusuna ait Telegram hesabından yayınlanmasının ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan: Yeni bir taktik geliştirdik, SİHA'ları imha etmek ve sivil noktaları vurmak üzerine Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu. Harutyunyan itiraf niteliğinde ifadeler kullandı: ''Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için.'' BiP'te paylaş

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OYNAT 02:06 Azerbaycan, ele geçirilen Ermenistan mevzilerini ve cephanelerini paylaştı Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermenistan ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine ait mevzileri ve cephaneleri ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen mevzi ve cephaneleri paylaştı. BiP'te paylaş

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