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Dünya Ermenistan ordusu ateşkes dinlemiyor Dört bölgede sivillere saldırdılar
ASYA

Ermenistan ordusu ateşkes dinlemiyor: Azerbaycan'ın Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine saldırdı

Ermenistan ordusu ateşkes dinlemiyor: Dört bölgede sivillere saldırdılar

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda tarihi kayba uğrayan Ermenistan ordusunun talebi üzerine Moskova'da alınan ateşkes kararına uymayan yine Ermenistan oluyor. Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın

Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırılarında şu ana kadar 41 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdıklarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

  • Ermenistan güçlerinin sivillere yönelik saldırısı sonucunda şu ana kadar 41 sivil hayatını ve 200’den fazla kişi yaralandı.

Ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​
FOTOĞRAF 20
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27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusunun darbe üstüne darbe vurarak tarihi kayıplar verdiği Ermenistan ordusu, Moskova'da alınan ateşkes kararını ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırınca operasyonlar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun bombardımanı ile çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri araç gerecini kaybeden Ermenistan'a yardım uçakları ile silah taşındığı öne sürüldü.
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Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre; silahlar sivil uçaklar ile kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Böylece, Paşinyan hükümetinin üyeleri de silah kaçakçılığında rol oynuyor.
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Haberde yer alan iddialara göre; 3 - 9 Ekim tarihleri ​​arasında, çatışmaların ortasında, Rusya'dan Ermenistan'a sivil uçaklar, insani yardım altında 20 tonun üzerinde silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.​​​
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Öte yandan son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tanksavar füze sistemi kornet teslim edildiği de öne sürüldü.
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Silahlar, 9 Ekim'de Moskova'ya uçan ve 10 Ekim'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan tarafından Erivan'a dönen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na ait A319 hükümet uçağı ile nakledildi.
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Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sadece hükümetin resmi uçaklarını değil, aynı zamanda özel sivil uçakları da yasadışı silah sevkiyatında kullandığı öne sürülüyor. Bunun için de iki ay önce ülkenin Sivil Havacılık Komitesi tarafından ticareti yasaklanan Ermenistan sivil havayolu taşımacılık şirketi Atlantis Armenian Airlines'ın kullanıldığı, firmanın alelacele uçuş yapabilmesi için ise lisansının 4 Ekim'de yenilendiği belirtildi.
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Azerbaycan hükümeti sivil uçaklarla Ermenistan'a silah tedariki iddiaları üzerine konunun araştırılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) başvuruda bulundu. Öte yandan Ermenistan'a silah tedarikinin sadece Rusya'dan olmadığı da öne sürülüyor. 11 Ekim'de, F-GKXY plakalı bir Airbus A320-214 kargo uçağının Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Erivan'a uçtuğu belirtildi.
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Silah sevkiyatında sivil uçakların kullanılmasıyla 1944 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 4. maddesi açıkça ihlal edilirken, yasadışı silah sevkiyatının organizatörlerinin ise Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, işadamı Samvel Karapetyan ve silah kaçakçısı David Galustyan olduğu ifade edildi. Galustyan'ın adı, BM Güvenlik Konseyi'nin raporunda Libya ve Suriye'ye silah tedarik edenler arasında da yer alıyor.​​
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Ermeni işadamları, ağır yüklerin taşınması için gemileri de yasadışı silah sevkiyatı için kullanmaya hazırlanıyor. Ermenistan'a taşınan ve taşınması planlanan askeri silah ve araçlar ise şöyle;
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Rus tankları
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TOC 1A (Solntsepek) alev makinesi sistemleri ve çeşitli topçu teçhizatları.
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Rus tanksavar füzesi sistemleri
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Taşınabilir Igla-S uçaksavar füzesi fırlatıcıları
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Elde tutulan tanksavar bombası fırlatıcıları
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Makineli tüfekler, bu silahlar için ek ekipman ve mühimmat
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Smerch çoklu fırlatma roket sistemi için füzeler
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Kornet taşınabilir tanksavar füzesi sistemleri
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Solntsepek, Smerch kompleksleri için cephane
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D-20 obüsleri (152 mm kalibreli) 
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Tovuz saldırılarından sonra 19 Ağustos’ta basın açıklaması yapan Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2010-2018 yılları arasında Rusya’nın Ermenistan’a 50 bin tondan fazla silah gönderdiğini açıklamıştı. İki ülke arasında 2015 yılında imzalanan kredi anlaşması ile Rusya silah alması için Ermenistan’a 200 milyon dolar kredi ayırmış ve bu kredi çerçevesinde Ermenistan Rusya’dan iç piyasa fiyatından silah almıştı.
Ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​
Azerbaycan ordusu tarafından ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli silah sevkiyatı başladı. Uçaklarla yollanan silahların insani yardım adı altında gönderildiği belirtilirken, yasadışı silah taşıyan uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerinde kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. İşte Ermenistan'a taşınan ve taşınması planlanan askeri silah ve araçlar..


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