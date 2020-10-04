Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarını hedef alıyor: 22 ölü, 74 yaralı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence kentinin Ermenistan'dan atılan füzelerin hedefi olduğunu duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev Twitter hesabından Gence'deki hasarı ortaya koyan görüntüler paylaştı.
Saldırıda 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni askeri grupların Azerbaycan'da sivilleri ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.
22 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Azerbaycan'ın Terter, Beylegan bölgeleriyle Gence kentine yönelik Ermenistan saldırılarında şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
#ArmenianArmedForces continue shelling civilians & civilian infrustructure in #Terter and #Beylegan districts, as well as #Ganja city of #Azerbaijan. As of now 22 people were killed, 74 are injuried. #StopArmenianAggression#StopAttackingCivilians#KarabakhIsAzerbaijan
#ArmenianArmedForces continue shelling civilians & civilian infrustructure in #Terter and #Beylegan districts, as well as #Ganja city of #Azerbaijan. As of now 22 people were killed, 74 are injuried. #StopArmenianAggression#StopAttackingCivilians#KarabakhIsAzerbaijan— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020
HAREKAT 8. GÜNÜNE GİRDİ
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.
- Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.
Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.
MADAGİZ'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ
Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Alivey, daha sonra Madagiz'in tarihi adını geri kazandırdığını, bundan böyle Madagiz'in Sugovuşan olarak anılacağını kaydetti.