Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Sivillere saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor
ASYA

Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor

Sivillere saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor

Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor. Çatışmaların başladığı ilk gün AA ve TRT ekiplerinin çekim yaptığı sivil yerleşim bölgesinin çok yakınına havan topu isabet etmesinden bu yana çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattı.

Haber Merkezi AA
Çatışmaların başladığı ilk gün AA ve TRT ekipleri de tehlike atlatmıştı.
Çatışmaların başladığı ilk gün AA ve TRT ekipleri de tehlike atlatmıştı.

Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor.

Çatışmaların başladığı ilk gün olan 27 Eylül'de AA ve TRT ekiplerinin çekim yaptığı sivil yerleşim bölgesinin çok yakınına havan topu isabet etmesinden bu yana çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattı.

Ermenistan sivilleri hedef aldı: AA ekibi saldırıdan son anda kurtuldu
OYNAT 01:43
Ermenistan sivilleri hedef aldı: AA ekibi saldırıdan son anda kurtuldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ve TRT ekibi saldırıdan son anda kurtuldu.


  • Son 5 günde farklı bölgelere yönelik saldırılarda ARB TV, Hazar TV, İctimai TV, SPACE TV, ATV, BAKU TV, AZERTAC, APA Haber Ajansı ve Turan Haber Ajansı gibi televizyon ve haber ajansları çalışanlarının görev yaptığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti.

Bazı durumlarda son anda kurtulan gazeteciler, zor şartlarda görev yapmayı sürdürüyor.

Ermenistan toplarının saldırısından AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu
DÜNYA
Ermenistan toplarının saldırısından AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu
Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.