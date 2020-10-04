Ermenistan ordusu Gence'yi hedef aldı: 22 ölü, 74 yaralı

İşgalci Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırı düzenledi.
Sivil yerleşimleri hedef alındığı saldırıya ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence'ye ateş açtı" ifadelerini kullandı.
HAREKAT 8. GÜNÜNE GİRDİ
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.
- Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.
Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.
MADAGİZ'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ
Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Alivey, daha sonra Madagiz'in tarihi adını geri kazandırdığını, bundan böyle Madagiz'in Sugovuşan olarak anılacağını kaydetti.
22 ölü, 74 yaralı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını açıkladı.
#ArmenianArmedForces continue shelling civilians & civilian infrustructure in #Terter and #Beylegan districts, as well as #Ganja city of #Azerbaijan. As of now 22 people were killed, 74 are injuried. #StopArmenianAggression#StopAttackingCivilians#KarabakhIsAzerbaijan
#ArmenianArmedForces continue shelling civilians & civilian infrustructure in #Terter and #Beylegan districts, as well as #Ganja city of #Azerbaijan. As of now 22 people were killed, 74 are injuried. #StopArmenianAggression#StopAttackingCivilians#KarabakhIsAzerbaijan— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020