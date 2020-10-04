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Dünya Ermenistan ordusu Genceyi hedef aldı 22 ölü, 74 yaralı
ASYA

Ermenistan ordusu Gence'yi hedef aldı: 22 ölü, 74 yaralı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentini hedef aldığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı. Açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence'ye ateş açtı" ifadesi kullanıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan'ın saldırısında sivil yerleşim alanları hedef alındı.
Ermenistan'ın saldırısında sivil yerleşim alanları hedef alındı.

İşgalci Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırı düzenledi.

Sivil yerleşimleri hedef alındığı saldırıya ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence'ye ateş açtı" ifadelerini kullandı.

Kaçmasın diye zincire vuruluyor
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HAREKAT 8. GÜNÜNE GİRDİ

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.

  • Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

Ermenistan ordusu sivil yerleşim yeri olan tarihi Gence şehrini vurdu
OYNAT 00:23
Ermenistan ordusu sivil yerleşim yeri olan tarihi Gence şehrini vurdu
Azerbaycan'ın, tarihi Gence şehri Ermenistan ordusu tarafından füzelerle vuruldu. Sivil yerleşim yeri Gence, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri ve cephe hattından 60 km uzakta.


MADAGİZ'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Alivey, daha sonra Madagiz'in tarihi adını geri kazandırdığını, bundan böyle Madagiz'in Sugovuşan olarak anılacağını kaydetti.

İşgalden kurtarılan Madagiz'de Ermeni bayrağı indirilip Azerbaycan bayrağı göndere çekildi
OYNAT 01:43
İşgalden kurtarılan Madagiz'de Ermeni bayrağı indirilip Azerbaycan bayrağı göndere çekildi
Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılarak adı Sukovuşan olarak değiştirilen Madagiz'de Azerbaycan askerleri Ermeni bayrağını indirerek Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

22 ölü, 74 yaralı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını açıkladı.


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