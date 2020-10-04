Ermenistan ordusu Gence'yi hedef aldı: 22 ölü, 74 yaralı

İşgalci Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırı düzenledi.

Sivil yerleşimleri hedef alındığı saldırıya ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence'ye ateş açtı" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Kaçmasın diye zincire vuruluyor

HAREKAT 8. GÜNÜNE GİRDİ

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

OYNAT 00:23 Ermenistan ordusu sivil yerleşim yeri olan tarihi Gence şehrini vurdu Azerbaycan'ın, tarihi Gence şehri Ermenistan ordusu tarafından füzelerle vuruldu. Sivil yerleşim yeri Gence, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri ve cephe hattından 60 km uzakta. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





MADAGİZ'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Alivey, daha sonra Madagiz'in tarihi adını geri kazandırdığını, bundan böyle Madagiz'in Sugovuşan olarak anılacağını kaydetti.

22 ölü, 74 yaralı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını açıkladı.