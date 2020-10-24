Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı: 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan'ın Terter kentine yapılan füze saldırısında 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Son saldırıdaki can kaybı ile bu zamana kadar gerçekleşen sivil kaybı da 64'e çıktı.

Haber Merkezi 24 Ekim 2020, 10:13 Son Güncelleme: 24 Ekim 2020, 10:29 Yeni Şafak