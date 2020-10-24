Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı: 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti
Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan'ın Terter kentine yapılan füze saldırısında 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Son saldırıdaki can kaybı ile bu zamana kadar gerçekleşen sivil kaybı da 64'e çıktı.
Azerbaycan ordusunun cephe hattında verdiği ağır kayıplar sonrası çaresiz kalarak sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren Ermenistan ordusu, bu yöndeki saldırılarına bu sabah bir yenisini daha ekledi.
Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildi.
Alçak saldırıda 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti.
Ermenistan ordusunun bu zamana kadar düzenlediği saldırılarda yaşanan sivil kaybı son saldırı ile 64'e ulaşmış oldu.