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Dünya Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti
ASYA

Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı: 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti

Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan'ın Terter kentine yapılan füze saldırısında 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Son saldırıdaki can kaybı ile bu zamana kadar gerçekleşen sivil kaybı da 64'e çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusunun cephe hattında verdiği ağır kayıplar sonrası çaresiz kalarak sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren Ermenistan ordusu, bu yöndeki saldırılarına bu sabah bir yenisini daha ekledi.

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Alçak saldırıda 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti.

Ermenistan ordusunun bu zamana kadar düzenlediği saldırılarda yaşanan sivil kaybı son saldırı ile 64'e ulaşmış oldu.

Azerbaycan ordusu havadayken indirdi: Ermenistan ordusuna ait kamikaze drone
FOTOĞRAF 8
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Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna yönelik operasyonları gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor.
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Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta süren operasyonlarda Ermenistan ordusuna ciddi kayıplar da verildi.
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Ermenistan ordusuna ait silah, mühimmat ve yakıt depoları açılan topçu ateşi ile imha edildi.
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Çok sayıda kritik bölgeyi ele geçirerek büyük oranda sahada kontrolü elinde tutan Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait etkisiz hale getirilen bir kamikaze drone'un da fotoğrafını paylaştı.​
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Ceybarıl yönünde uçuş yapmaya çalışırken özel yöntemlerle indirilen Ermenistan Ordusuna ait “BZEZ” tipi İHA’nın fotoğraflarını paylaştı.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir dronenin teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.
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Bakanlığın paylaştığı fotolarda, droneye monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.
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Bakanlığın paylaştığı fotolarda, droneye monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.
Azerbaycan ordusu havadayken indirdi: Ermenistan ordusuna ait kamikaze drone
Ermenistan ordusuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla sahada kontrolü ele geçiren Azerbaycan ordusu kendisine yönelik her türlü tehdidi de kısa sürede etkisiz hale getiriyor. Son olarak Ermenistan ordusuna ait bir kamikaze drone özel tekniklerle havadayken yere indirildi. Fotoğrafları paylaşılan kamikaze drone üzerinde patlayıcı olduğu da görüldü.


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