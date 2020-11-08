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Dünya Ermenistan ordusunca yoğun ateş altında tutulan Terterde yaşayanlar evlerini bırakmıyor
ASYA

Ermenistan ordusunca yoğun ateş altında tutulan Terter'de yaşayanlar evlerini bırakmıyor

Ermenistan ordusunun yoğun ateş altında tuttuğu Azerbaycan'ın Terter ilinde yaşayanlar evlerini terk etmiyor. Füze saldırıları sebebiyle çok sayıda ev ve apartmanın cam ve kapıları kırılırken, duvarlarında yıkıntılar oluştu. Terter sakinlerinden Talih Şükürov; "Korkumuz yok. Evimize geri dönüyoruz. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Çocuklar için evden ayrılmıştık. Çekinmiyorduk. İnşallah biz öz topraklarımıza geri döneceğiz, Allah'ın yardımıyla" ifadeleriyle bölge halkının kararlı duruşunu gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi AA
Bölge sakinlerinin bir kısmı sığınakları tercih ederken bir kısmı da her şeye rağmen evinde olmak istiyor.
Bölge sakinlerinin bir kısmı sığınakları tercih ederken bir kısmı da her şeye rağmen evinde olmak istiyor.

Ermenistan ordusunun yoğun ateş altında tuttuğu Azerbaycan'ın Terter ilinde yaşayanlar evlerini terk etmiyor.

Ermenistan kuvvetlerinin gün boyu top atışları ve misket bombası destekli Rus yapımı Smerch füzeleriyle vurduğu Terter kentinde birçok ev zarar gördü.

Çok sayıda ev ve apartmanın cam ve kapıları kırılırken, duvarlarında yıkıntılar oluştu.

Kenttin sessizliğini yoğun bomba sesleri bozarken, Azerbaycan ordusu da kentin çeşitli bölgelerinden atışlar gerçekleştiriyor.

İlde yaşayanların çoğu sığınaklarda yaşamlarını sürdürürken, bazıları ise kente geri döndü.

Azerbaycan'dan gururlandıran paylaşım: Şimdi hesap vakti!
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Azerbaycan'dan gururlandıran paylaşım: Şimdi hesap vakti!
Azerbaycan'ın sosyal medya kanallarından Karabağ ile ilgili yapılan videolu paylaşım büyük beğeni topladı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tarihi serüvenine ve gelişimine dikkat çekilen videoda, 'Bir öldük bin dirildik... Yıkılmadık, emaneti kanımızla koruduk... Büyüdük, güçlendik... Şimdi hesap vakti! Hakkımızı almaya geldik' ifadeleri yer aldı.

"İnşallah biz kendi topraklarımıza geri döneceğiz"

Talih Şükürov, savaş başladığında çocuklarının zarar görmemesi için evinden ayrıldığını, ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatarak, "Korkumuz yok. Evimize geri dönüyoruz. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Çocuklar için evden ayrılmıştık. Çekinmiyorduk. İnşallah biz kendi topraklarımıza geri döneceğiz, Allah'ın yardımıyla." ifadesini kullandı.

AA
Füze saldırıları sebebiyle evlerin görüntüsü deprem sonrasını andırıyor.

"Korkmuyoruz ki buradayız"

Yeni Kasaba adlı sitede yaşamını sürdüren Aybeniq Eliyeva, Terter'e geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Terter'e gitmeyin dediler ama bugün geldim. Korkmuyorum. Evimizi, buradaki evlatlarımızı bırakmıyoruz. Allah ordumuza zarar vermesin. Allah Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarını korusun." diye konuştu.

Oğlu Tural Elizade'nin top atışıyla yaralandığını belirten Eliyeva, şunları kaydetti:

"Top düştü. Oğlum kafasından yaralandı. Mahalle hep vuruldu. Topraklarımız yeter ki geri alınsın. Biz her şeyi düzelteceğiz. Korkmuyoruz ki buradayız. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bize yerlerimizin teminini sağladı. Yine de evimizdeyiz. Mutfaktan ve kapıdan vurdular. Kızımın yatak odasına geldi. Akşam da saldırı oldu. 'Gelme' dediler. Dedim ki 'geleceğim'. Allah askerlerimiz korusun. Yeter ki galibiyet bizim olsun."

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