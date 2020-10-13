Ermenistan'a kötü haber: İsrail Azerbaycan'a kamikaze drone satmaya devam edecek
İsrail Yüksek Adalet Divanı, Azerbaycan'a silah satışının yasaklanmasına yönelik talebi reddetti. Azerbaycan ordusunun, Ermeni işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da etkili şekilde kullandığı silahlar arasında İsrail kamikaze droneları yer alıyordu.
Dağlık Karabağ’ın işgali ve sonrasında yaşanan çok sayıda düşük yoğunluklu çatışma son günlerde yerini geniş çaplı ve daha yüksek boyutlu bir sürece bıraktı… Kardeş ülke Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında yaşanan ‘kısmi savaş’ günlerinde en çok duyduğumuz araçlardan biri de kamikaze drone’lar oldu.
Azerbaycan ordusunun İsrail’den satın aldığı bu araçların cephede çok yoğun kullanılması ve başarılı sonuçlar vermesi kamikaze drone’ları bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.