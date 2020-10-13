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Dünya Ermenistana kötü haber İsrail Azerbaycana kamikaze drone satmaya devam edecek
ORTADOĞU

Ermenistan'a kötü haber: İsrail Azerbaycan'a kamikaze drone satmaya devam edecek

İsrail Yüksek Adalet Divanı, Azerbaycan'a silah satışının yasaklanmasına yönelik talebi reddetti. Azerbaycan ordusunun, Ermeni işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da etkili şekilde kullandığı silahlar arasında İsrail kamikaze droneları yer alıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamikaze drone'ların sahadaki rolü artıyor
Kamikaze drone'ların sahadaki rolü artıyor

Dağlık Karabağ'da ağır darbeler alan Ermenistan ordusu, İsrail kamikaze dronelarının Azerbaycan'a satışının yasaklanmasını istiyordu.

İsrail silahları ile savaş suçu işlendiğini öne süren Ermeni lobileri, konuyu İsrail Yüksek Adalet Divanı'na taşıdı.

İsrail mahkemesi, Azerbaycan'a silah satışının yasaklanmasını talep eden dilekçeyi reddetti.

Azerbaycan'a ait kamikaze droneleri Ermenilerin askeri araçlarını böyle imha etti
OYNAT 00:57
Azerbaycan'a ait kamikaze droneleri Ermenilerin askeri araçlarını böyle imha etti
Ermenistan işgalindeki Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı görülüyor.

KAMİKAZE DRONELARIN ETKİSİ ARTIYOR

Dağlık Karabağ’ın işgali ve sonrasında yaşanan çok sayıda düşük yoğunluklu çatışma son günlerde yerini geniş çaplı ve daha yüksek boyutlu bir sürece bıraktı… Kardeş ülke Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında yaşanan ‘kısmi savaş’ günlerinde en çok duyduğumuz araçlardan biri de kamikaze drone’lar oldu.

Azerbaycan ordusunun İsrail’den satın aldığı bu araçların cephede çok yoğun kullanılması ve başarılı sonuçlar vermesi kamikaze drone’ları bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
OYNAT 03:12
Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı:


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